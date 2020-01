Handball, Kader: Bundestrainer Christian Prokop hat vor dem EM-Auftakt der deutschen Handball-Nationalmannschaft Johannes Golla aus seinem Aufgebot gestrichen. Der Kreisläufer von der SG Flensburg-Handewitt bleibt aber wie vorgesehen am Spielort Trondheim/Norwegen, um bei einem Ausfall im 16-köpfigen Kader umgehend einspringen zu können: Im Verlauf der Vorrunde, der Hauptrunde sowie später der Finalrunde können jeweils zwei Spieler durch Nominierte für den erweiterten 28er-Kader ausgetauscht werden.

"Natürlich ist es im Moment der 17. Platz", sagte Prokop, aber die deutsche Mannschaft verstehe sich als Mannschaft "mit 17 Spielern", deshalb sei er auch "bewusst" mit 17 Spielern nach Trondheim gereist. Golla werde "definitiv" noch in diesem Turnier eingesetzt werden, "nur in diesem Spiel ist er jetzt nicht dabei. Die Zeit wird irgendwann kommen". In Trondheim bestreitet die DHB-Auswahl ihre drei Spiele in der Vorrundengruppe C. Auftaktgegner sind am Donnerstag die Niederlande (18.15 Uhr/ZDF). Anschließend folgen in der ersten Turnierphase die Duelle mit Spanien (Samstag/18.15 Uhr/ARD) und Lettland (Montag/18.15 Uhr/ZDF).

Olympia, Jugendspiele: Ein schwerer Unfall in der Vaudoise Arena von Lausanne hat die Vorbereitungen auf die Olympischen Jugendspiele überschattet. Eine 35 Jahre alte Eiskunstläuferin aus Russland stürzte bei der Probe für die Eröffnungsfeier am Donnerstag aus fünf Metern Höhe ab und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das teilte die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mit. Das Internationale Olympische Komitee (IOC), das in Lausanne beheimatet ist, und die Organisatoren der Jugendspiele schickten Genesungswünsche. Die zuständige Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Die Sportlerin, die laut der Polizei in Deutschland lebt, hatte sich an Ringen in die Höhe ziehen lassen. Die Untersuchung soll klären, warum sie aufs Eis stürzte.

Nach Innsbruck 2012 und Lillehammer 2016 ist Lausanne das Zentrum der dritten Auflage der Jugend-Winterspiele. Die Wettbewerbe finden zudem in St. Moritz und im französischen Les Tuffes im Juragebirge statt. Zum Programm gehören auch neue Disziplinen wie 3x3-Eishockey oder das in der Schweiz populäre Skibergsteigen. Insgesamt wetteifern je 940 Sportlerinnen und Sportler um Medaillen, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat ein Team von 52 jungen Frauen und 38 Männern im Alter von 15 bis 18 Jahren nach Lausanne geschickt. In 16 Disziplinen stehen insgesamt 81 Entscheidungen auf dem Programm. Für den DOSB geht es allerdings um mehr als Medaillen. "Die Persönlichkeitsbildung, die Charakterschulung, der Umgang mit Herausforderungen und das Thema Fair Play - all das wollen wir den Athleten mitgeben", sagte Roland Frey, Chef de Mission des DOSB dem SID.

Uefa, Exko: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird zukünftig wieder im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) vertreten sein. Der Wahl von DFB-Vizepräsident Rainer Koch beim Uefa-Kongress am 3. März in Amsterdam steht nichts mehr im Wege. Laut einer Uefa-Mitteilung ist der 61 Jahre alte Jurist der einzige Kandidat für den vakanten Posten. Der Platz im Exko muss als Folge des Rücktritts des früheren DFB-Präsidenten Reinhard Grindel im April des vergangenen Jahres neu vergeben werden. Koch wird vorerst für ein Jahr dem Gremium angehören.

Wie schon seit einem Monat bekannt, bleibt der DFB dagegen beim Council des Weltverbands Fifa außen vor. Entgegen den vorherigen Planungen hatte Koch im Dezember seinen Verzicht auf die Kandidatur bekannt gegeben. Auch der Platz im wichtigsten internationalen Fußball-Gremium muss aufgrund des Grindel-Rückritts neu besetzt werden. Koch lässt Noel Le Graet den Vortritt. Der Präsident des französischen Verbandes FFF war nach dem Rücktritt Grindels als Interimslösung nachgerückt. Le Graet hat sich zwischenzeitlich dafür entschieden, dieses Mandat weiter ausüben zu wollen. Laut der Uefa hat Le Graet den Eignungstest der Fifa bestanden. Koch kann frühestens im nächsten Jahr in das Council rücken. Zu diesem Zeitpunkt werden vier der neun Uefa-Sitze im 37-köpfigen Fifa-Gremium frei.