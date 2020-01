Bis zum Schluss der Handball-Europameisterschaft hatten sich die Teams aus Spanien und Kroatien auf dem gleichen hohen Niveau bewegt, und selbst am Ende fanden sie noch einen gemeinsamen Nenner: Alle waren müde, unendlich müde. Kein Wunder, nach dem neunten Spiel innerhalb von 18 Tagen, dem Finale am Sonntag. "Ich bin leer", sagte Kroatiens Kapitän Domagoj Duvnjak danach. "Unser Akku ist bei Null", formulierte es Spaniens Innenverteidiger Gedeon Guardiola. Während der beim deutschen Rekordmeister THW Kiel unter Vertrag stehende Duvnjak mit dem Trostpreis die mit 17 800 Zuschauern gefüllte Tele2-Arena in Stockholm verließ, mit der Auszeichnung für den besten Spieler des Turniers, nahm der für die Rhein-Neckar Löwen aktive Guardiola mit seinen Landsleuten den Hauptgewinn mit: die Trophäe für die beste Mannschaft, die Schale des Siegers.

Mit einem 22:20 (12:11) war es den Spaniern gelungen, ihren Titel zu verteidigen, als erste Mannschaft, seit Rekord-Europameister Schweden 2002 einen Hattrick vollendet hat. Ihr Chefcoach Jordi Ribera gab freilich zu: "Das Match war eng, beide Teams hätten es gewinnen können." Beide waren ja quasi im Gleichschritt in dieses Endspiel eingezogen, jeweils unbesiegt; als sie am letzten Hauptrundenspieltag in Wien schon einmal aufeinandergetroffen waren, hatten sie sich 22:22 getrennt.

Die spanischen Spieler feierten danach nicht nur die Titelverteidigung, wie der Linkshänder Alex Duschebajew sagte, ihr mit 36 Treffern erfolgreichster Torschütze bei dieser EM: "Das Wichtigste ist, dass dieser Sieg uns nach Tokio bringt." Als Europameister dürfen die Spanier an den Olympischen Sommerspielen in der japanischen Hauptstadt teilnehmen (24. Juli bis 9. August). Vor vier Jahren mussten sie als EM-Zweite ins letzte Qualifikationsturnier, damals fehlte ihnen für die Reise nach Rio ein einziges Tor. "Das hat sehr weh getan", sagte Duschebejew. Die Zeitung El País erklärte die Bedeutung der vorzeitigen Olympia-Qualifikation: "Das verhindert einen neuen Verschleiß und beruhigt das Umfeld."

Man tritt den Spaniern nicht zu nahe, wenn man in ihrem Zusammenhang von Verschleiß spricht. Sie waren bei dieser EM die mit Abstand älteste Mannschaft, mit 31,2 Jahren im Durchschnitt. Abgesehen von dem 22 Jahre alte Rechtsaußen Aleix Gomez, dem mit fünf Treffern besten Torschützen im Endspiel, ist kein Spieler jünger als 27. Der Kern der Auswahl könnte sogar bei den Ü35-Senioren auflaufen: die Spielmacher Raul Entrerrios, 38, und Daniel Sarmiento, 36, der Kreisläufer Julen Aguinagalde, 37, sowie die fast nur noch in der Abwehr eingesetzten Viran Morros, 36, und Gedeon Guardiola, 35.

Gerade diesen spanischen Granden ist es nun sehr recht, wenn sie Kraft sparen können für Tokio. Nachdem sie 2013 ja schon Weltmeister geworden sind, nehmen sie in Japan noch einen Anlauf, das einzige noch fehlende Schmuckstück in ihrer Sammlung zu ergattern: eine Olympiamedaille. "Für viele von uns wird es das letzte Turnier sein", sagte Gedeon Guardiola im Hinblick auf Olympia: "Wir wollen eine Medaille, aber es wird sehr hart."

So wie im Finale von Stockholm, als die alten Herren ihre ganze Erfahrung ausspielen mussten, nachdem sie bereits 7:10 zurücklagen (19.). In einer Auszeit stellte Trainer Ribera seine in der Regel offensive Abwehr auf eine ganz defensive Formation um; dazu schickte er den zum besten Torwart des Turniers gekürten Gonzalo Perez de Vargas für den bis dahin glücklosen Rodrigo Corrales aufs Feld. Die Folge: Den Kroaten gelang elf Minuten lang kein Treffer mehr, Spanien übernahm beim 11:10 die Führung und baute sie bis auf vier Tore aus (16:12/36.). "Mit der spanischen 6-0-Abwehr hatten wir Probleme", gab Kroatiens Coach Lino Cervar zu. Seine Spieler kämpften sich zwar noch einmal zurück, bis zum 20:20, aber für mehr reichte es nicht mehr.

Duvnjak und Co. hatten ja schon in der Hauptrunde gegen Deutschland eine Fünf-Tore-Differenz (12:17) wettgemacht und in einen 25:24-Sieg verwandelt. Sie hatten beim ersten Duell mit Spanien in der letzten Viertelstunde sogar ein Sechs-Tore-Defizit (14:20) ausgeglichen, zum 22:22. Und zudem hatte das Halbfinale gegen Norwegen gezehrt, in dem sie sich erst nach zweimaliger Verlängerung, nach 80 Minuten, 29:28 durchgesetzt hatten. Diese Kraftakte waren dann doch zu viel gewesen.

Gedeon Guardiola fand: "Wir haben ein gigantisches Spiel geliefert, unsere Abwehr war unglaublich." Und weil die Defensive der Kroaten über das ganze Turnier gesehen diejenige war, die am schwierigsten zu überwinden war, fielen in diesem Finale sehr wenige Tore. In der EM-Geschichte wurden bis dato nur zweimal noch weniger registriert: 2016, als die Spanier 17:24 gegen Deutschland verloren, und 2012, als die Dänen den Gastgeber Serbien 21:19 bezwangen. Am Sonntag stellte Kroatiens Halblinker Marko Mamic trocken fest: "Wenn du 20 Tore in einem Finale erzielst, ist das nicht genug."