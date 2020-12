Das Handball-Nationalteam der Frauen erlebt beim 23:42 gegen Norwegen eine bittere Lehrstunde. Der Einzug in die EM-Hauptrunde gerät in Gefahr.

Nach der EM-Demütigung war Bundestrainer Henk Groener ratlos. Dann sprach er das aus, was ohnehin jeder gesehen hatte. "Es war eine Handball-Lektion, die wir heute bekommen haben", sagte der Niederländer nach dem 23:42 (14:22) gegen Norwegen. So hoch wie gegen den Rekordeuropameister am Samstagabend hatte ein deutsches Frauen-Team bei einer EM-Endrunde noch nie verloren.

Zwar hat die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) den Einzug in die Hauptrunde in Dänemark weiterhin in der eigenen Hand, doch diese Niederlage wird Spuren hinterlassen. "Wir haben es zu keiner Phase des Spiels geschafft, Norwegen in den Griff zu kriegen. Dann ist so ein Ergebnis auch gerecht", gestand Groener ein. Er war nach seiner überstandenen Corona-Infektion erst wenige Stunden vor dem Anwurf zum deutschen Team gestoßen. Nun ist er als Krisenmanager gefragt. "Was heute passiert ist, muss auf jeden Fall aufgearbeitet werden", forderte Außenspielerin Antje Lauenroth nach der schlechtesten deutschen Leistung der vergangenen Jahre. Shootingstar Emily Bölk sagte: "Gegen Norwegen kann man verlieren, aber nicht auf diese Art und Weise. Es war nicht unser bester Tag. Aber wir werden wieder aufstehen."

Bölk und Xenia Smits waren mit jeweils vier Treffern die besten Werferinnen der DHB-Frauen, die am Donnerstag ihr Auftaktspiel gegen Rumänien noch gewonnen hatten (22:19). Über die erhoffte Medaille muss nach der Vorstellung gegen Norwegen aber nicht mehr gesprochen werden. Deutschland muss im abschließenden Spiel in seiner Vorrundengruppe D gegen Polen versuchen, die Hauptrunde zu erreichen; nur unter Umständen könnte eine Niederlage zum Weiterkommen reichen. Die je drei besten Teams der vier Vierergruppen ziehen in die nächste Turnierphase ein.