Und dann stürmten die deutschen Spieler auf das Parkett, hüpften, tanzten, schrien ihre Freude heraus. Sogar Alfred Gislason, der Bundestrainer, lief hinterher, aber natürlich erst, als er seinem Trainerkollegen Dagur Sigurdsson in Manier des Sportmanns die Hand gereicht hatte. Gislasons Auswahl hatte soeben nach einer starken Leistung im Halbfinale gegen Kroatien mit einem 31:28-Triumph das Finale der Europameisterschaft im dänischen Herning erreicht und greift am Sonntag (18 Uhr/ZDF) nach dem EM-Titel. Der Gegner wird dann Dänemark oder Island heißen.