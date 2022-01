Dänischer EM-Fluch hält an

Dänemarks Mikkel Hansen scheitert am spanischen Torwart Gonzalo Perez de Vargas.

Es wird wieder nichts mit dem Titel: Topfavorit Dänemark scheitert im Halbfinale an sehr starken Spaniern - diese haben nun die Chance auf ihr drittes EM-Gold in Serie.

Die alten Spanier hüpften über das Spielfeld und konnten ihren erneuten EM-Coup kaum fassen. Mit einem 29:25 (13:14) besiegte der Titelverteidiger den favorisierten Weltmeister Dänemark und erreichte erneut das Endspiel. Im Finale am Sonntag (18.00 Uhr/Eurosport) greifen die Iberer nach ihrem dritten EM-Gold nacheinander.

Bester spanischer Werfer vor 7286 Zuschauern in Budapest war Rechtsaußen Aleix Gomez Abello mit elf Treffern. Zudem zeigte Torhüter Gonzalo Perez de Vargas eine überragende Leistung und ließ die Dänen um Mikkel Hansen (acht Treffer) vor allem in der Schlussphase verzweifeln.

Dänemark, das schon seit 2012 auf einen EM-Titel wartet, hatte in der ersten Halbzeit bereits mit vier Toren in Führung gelegen. Als Mathias Gidsel nach 18 Minuten zum 8:4 einnetzte, schien es für den Weltmeister der Jahre 2019 und 2021 nach Plan zu laufen. Doch Spanien blieb ausgesprochen cool und vor allem dank der Paraden von Keeper Perez de Vargas im Spiel. Bis zur Pause war der Rückstand auf ein Tor geschmolzen. Als die Mannschaft von Trainer Jordi Ribera beim 17:16 erstmals in Führung ging, nahm das Schicksal für die Dänen seinen Lauf.

Endspielgegner der Spanier, die in der Hauptrunde auch das deutsche Team bezwungen hatten (29:23), ist der Sieger der Partie zwischen Olympiasieger Frankreich und Rekord-Europameister Schweden.

Vor den Halbfinalspielen hatte Norwegen sich den fünften Platz gesichert. Das Team um den Kieler Sander Sagosen (acht Tore) besiegte Island am Freitagnachmittag nach Verlängerung mit 34:33 (27:27, 16:12) und schnappte sich damit ein Ticket für die Handball-WM, die im kommenden Jahr in Schweden und Polen stattfindet.