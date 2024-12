Handball:Deutsche Frauen ziehen in EM-Hauptrunde ein

„Bloß keine Träumereien mehr!“, sagt Markus Gaugisch. Wer dem Bundestrainer jetzt noch mit der Vision Halbfinale kommt, kriegt Ärger. Zwar sind seine Handballerinnen bei der Europameisterschaft mit einem 30:19 gegen Island in die Hauptrundengruppe eingezogen, das vorangegangene 22:29 gegen die Niederlande hatte allerdings grundsätzliche Zweifel an der Legitimation zur Träumerei aufgeworfen.

Zu diesem Zweck sollten die deutschen Frauen an diesem Donnerstag (15.30 Uhr) die Schweiz, am Samstag (18 Uhr) Dänemark, am Montag (18 Uhr) Norwegen und am Mittwoch Slowenien (15.30 Uhr, alle bei sportdeutschland.tv) besiegen. Erfolge gegen Dänemark und Norwegen wären allerdings überraschend. Hoffnungen auf eine dann effektivere Torausbeute birgt die Rückkehr von Rückraum-Shooterin Viola Leuchter (18, HB Ludwigsburg), die die ersten drei EM-Spiele wegen einer Erkrankung versäumt hatte.

Gut ersetzt wurde sie bislang von der Turnierdebütantin Nina Engel (21, HSG Bensheim/Auerbach), die mit 15 Treffern zu den Top-20-Torschützinnen der EM gehört. „Ich hoffe, sie behält diese Leichtigkeit“, sagt Gaugisch. Träumereien soll deshalb trotzdem niemand entwickeln.