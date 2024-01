Von Carsten Scheele, Köln

Elohim Prandi stand dort, wo er hingehört: in der ersten Reihe, und als sein Kapitän Luka Karabatic die goldene EM-Schale in die Luft reckte, da knallte es neben ihm. Prandi, 25, hatte eine Sektflasche in der Hand, die schüttelte er und spritzte wie wild so viel Schaumwein in die Richtung seines Kapitäns, dass dieser völlig begossen dastand. Und als die Nationalhymne eingespielt wurde, sang Prandi mit geschlossenen Augen lauthals mit.