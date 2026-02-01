Zum Hauptinhalt springen

Finale der Handball-EMDiesmal waren die Dänen noch zu stark

Lesezeit: 4 Min.

Starke Flugeinlage: Dänemarks Mathias Gidsel (rotes Trikot) windet sich durch die deutsche Abwehr.
Starke Flugeinlage: Dänemarks Mathias Gidsel (rotes Trikot) windet sich durch die deutsche Abwehr. (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)

Die deutschen Handballer verlieren ein hochklassiges EM-Finale 27:34 gegen Dänemark. Den Ausfall von Justus Fischer sowie zwei rote Karten kann das DHB-Team nicht kompensieren.

Von Ralf Tögel, Herning

Am Ende standen die deutschen Spieler vor den Augen der dänischen Königin Mary, Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz etwas verloren auf dem Parkett, das sie vorher 60 Minuten lang mit so viel Energie und Leidenschaft bespielt hatten – und mussten den Dänen beim Feiern zusehen. Der Gastgeber hatte in einem begeisternden Finale die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) mit 34:27 Toren besiegt und nach Weltmeisterschaft und Olympiasieg auch die dritte große Trophäe im Welthandball gewonnen.

Zur SZ-Startseite

Handball-WM 2027
:Der große Run auf die Tickets

Während das deutsche Nationalteam noch um eine EM-Medaille kämpft, wirft die Heim-WM 2027 ihre Schatten voraus. Der Verband staunt über die Nachfrage.

Von Ralf Tögel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite