Am Ende standen die deutschen Spieler vor den Augen der dänischen Königin Mary, Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz etwas verloren auf dem Parkett, das sie vorher 60 Minuten lang mit so viel Energie und Leidenschaft bespielt hatten – und mussten den Dänen beim Feiern zusehen. Der Gastgeber hatte in einem begeisternden Finale die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) mit 34:27 Toren besiegt und nach Weltmeisterschaft und Olympiasieg auch die dritte große Trophäe im Welthandball gewonnen.