Am Ende standen die deutschen Spieler vor den Augen der dänischen Königin Mary, Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz etwas verloren auf dem Parkett, das sie vorher 60 Minuten lang mit so viel Energie und Leidenschaft bespielt hatten – und mussten den Dänen beim Feiern zusehen. Der Gastgeber hatte in einem begeisternden Finale die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) mit 34:27 Toren besiegt und nach Weltmeisterschaft und Olympiasieg auch die dritte große Trophäe im Welthandball gewonnen.
Finale der Handball-EMDiesmal waren die Dänen noch zu stark
Lesezeit: 4 Min.
Die deutschen Handballer verlieren ein hochklassiges EM-Finale 27:34 gegen Dänemark. Den Ausfall von Justus Fischer sowie zwei rote Karten kann das DHB-Team nicht kompensieren.
Von Ralf Tögel, Herning
