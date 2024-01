Österreich, war da was? Die deutschen Handballer steigern sich gewaltig, besiegen Ungarn klar und können am Mittwoch den Einzug ins EM-Halbfinale perfekt machen. In der Mannschaft ist etwas passiert.

Von Carsten Scheele, Köln

Rune Dahmke setzte zum Flug an, und die ganze Kölner Arena flog mit. Zwei Tage zuvor beim krampfartig erkämpften Unentschieden gegen Österreich schienen den deutschen Handballern noch dicke Brocken aus Beton an den Füßen zu haften, doch jetzt flooooog Dahmke von links außen weit in den Kreis, fast am Torwart vorbei, ehe er den Ball ins Toreck zischen ließ. Das sah so leicht, so spielerisch aus, so voller Selbstvertrauen. Die Arena antwortete gierig mit ungläubigem Glücksgebrüll.