Deutschlands Handballerinnen sind mit einem ungefährdeten Sieg in die EM-Hauptrunde gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann gegen Co-Gastgeber Schweiz in Wien 36:27 (18:14) und wahrte ihre Halbfinalchancen.

Linksaußen Alexia Hauf (6 Tore), Rückraumspielerin Xenia Smits und CO-Kapitänin Alina Grijseels (beide 5) waren vor 2182 Zuschauern in der Wiener Stadthalle die besten Werferinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Weitere deutsche Hauptrundengegner sind der WM-Dritte Dänemark am Samstag (18 Uhr), Titelverteidiger und Olympiasieger Norwegen am Montag (18 Uhr) sowie Slowenien am Mittwoch (15.30 Uhr).

Deutschland steht in der Hauptrundengruppe 2 aufgrund der Vorrunden-Niederlage gegen die ebenfalls qualifizierten Niederlande nun bei 2:2 Punkten. Nur die Erst- und Zweitplatzierten der Sechsergruppe ziehen in die Medaillenspiele ein, die ebenfalls in Wien stattfinden.