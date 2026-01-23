Wohin es noch gehen soll? Miro Schluroff zögert keine Sekunde: „Ich hoffe, ins Halbfinale und dann auch ins Finale.“ Ein Satz wie sein Spiel, forsch, unbekümmert, überraschend, frech. Am Donnerstagabend stand der Rückraumspieler des VfL Gummersbach plötzlich in der riesigen Jyske Bank Boxen im Scheinwerferlicht, nachdem er sieben Treffer zum 32:30-Sieg der Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) geworfen hatte. Damit war sein Anteil am ersten EM-Hauptrundensieg enorm.