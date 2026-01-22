Die Portugiesen wollten es nicht wahrhaben. Während der deutsche Torhüter Andreas Wolff zum besten Spieler dieser EM-Partie gekürt wurde, diskutierten die portugiesischen Spieler und der gesamte Trainerstab immer noch bei den Schiedsrichtern. Was genau sie bemängelten, war nicht ersichtlich; am 32:30-Sieg der deutschen Handballer war ohnehin nichts mehr zu ändern. Das DHB-Team hat sich damit erfolgreich für das verlorene WM-Viertelfinale im Vorjahr revanchiert – und den Einzug ins Halbfinale bei dieser Europameisterschaft in eigener Hand.
Handball-EMDeutschland gewinnt den ersten „Hitchcock-Klassiker“
Lesezeit: 3 Min.
Portugal ist der erwartet schwere Gegner, aber allen voran Miro Schluroff sichert den deutschen Handballern einen wichtigen Sieg zum Start der Hauptrunde. Den Halbfinaleinzug hat das Team weiter in eigener Hand.
Von Ralf Tögel, Herning
