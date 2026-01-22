Die Portugiesen wollten es nicht wahrhaben. Während der deutsche Torhüter Andreas Wolff zum besten Spieler dieser EM-Partie gekürt wurde, diskutierten die portugiesischen Spieler und der gesamte Trainerstab immer noch bei den Schiedsrichtern. Was genau sie bemängelten, war nicht ersichtlich; am 32:30-Sieg der deutschen Handballer war ohnehin nichts mehr zu ändern. Das DHB-Team hat sich damit erfolgreich für das verlorene WM-Viertelfinale im Vorjahr revanchiert – und den Einzug ins Halbfinale bei dieser Europameisterschaft in eigener Hand.