Von Carsten Scheele

Was blieb, das war der grimmige Blick von Torwart Johannes Bitter, und das Lächeln von Julian Köster. Während der Keeper bei jeder Parade und jedem Ball, der nicht in seinem Tor landete, die Faust ballte und seinen Willen demonstrierte, lächelte Köster irgendwann nur noch vor sich hin. Es sah so leicht aus, was der 21-Jährige da fabrizierte: Ein Hüpfer in die Luft, vorbei am Gegenspieler, dann ließ er den Ball ins Kreuzeck zischen. So warf er drei Tore, vier Tore, schließlich Nummer fünf und sechs. Derjenige, der all dies am wenigsten glauben konnte, war Köster selbst.

Der alte Bitter (ja, das darf man sagen) und der junge Köster waren die entscheidenden Pole beim furiosen 30:23-Sieg der deutschen Handballer gegen Polen. Nach all den schlechten Nachrichten der vergangenen Tage, als die Zahl der Coronafälle im Team von zwei auf neun geschnellt war, hätte eine klare Niederlage im letzten Vorrundenspiel gegen Polen niemanden verwundert - doch es kam so völlig anders.

Detailansicht öffnen Was, der spielt sonst in der zweiten Liga? Julian Köster bei seinem sehr starken Auftritt gegen Polen. (Foto: Radovan Stoklasa/Reuters)

Auf der Platte stand ein Team, das nie zusammen trainiert hat - und bei dem nie vorgesehen war, dass es so zusammen spielt. Mit neun Akteuren, die seit Turnierbeginn dabei sind, darunter, Köster, ein Riesentalent aus der zweiten Liga, auf das Bundestrainer Alfred Gislason sehr große Stücke hält, das bei der EM aber eigentlich bloß reinschnuppern sollte in die große Handballwelt. Und mit fünf Nachrückern, die eilig aus Deutschland eingeflogen wurden, darunter Bitter, 39, der seine Karriere im DHB-Team nach 170 Länderspielen für beendet erklärt hatte - und jetzt, in der Not, über 60 Minuten im Tor stand.

Als Bitter im Januar 2002 sein erstes Länderspiel absolvierte, war Köster, Jahrgang 2001, ein Jahr alt. Jetzt ackerten sie zusammen, in einer der kompliziertesten Situationen für den deutschen Handball. Köster traf, Bitter hielt.

Der größte Gegner dieser Tage ist nicht Spanien am Donnerstag, sondern das Coronavirus

Der Torwart hat anschließend erzählt, wie er die 24 Stunden seit seiner Notnominierung erlebt hat, es war, nun ja, durchaus turbulent: Montagabend, Abendessen mit der Familie, ein Blick aufs Handy, verpasster Anruf vom Bundestrainer. Dann der Wecker um 4.30 Uhr, ab zum Flughafen, Ankunft in Bratislava, Corona-Test. Als dieser negativ war, direkt in den Bus zur Mannschaft. "Aus dem Urlaub in den Flieger zu steigen und 60 Minuten bei der Europameisterschaft zu spielen, das ist ziemlich das Verrückteste, was man als Handballer machen kann", sagte Bitter, der vor wenigen Tagen zum vierten Mal Vater geworden ist.

Ungewöhnlich war das Spiel auch für Köster. Er habe "so viele nette Nachrichten" auf sein Handy bekommen, erzählte er am Morgen danach. Er ist jetzt ein kleiner Star, muss Fragen nach seiner Freundin und seiner Bekanntschaft zum Fußballer Florian Wirtz beantworten, der aus dem gleichen Dorf stammt und dessen Mutter Kösters erste Handballtrainerin war.

Detailansicht öffnen Noch ein Überraschungsmann: Mit neun Treffern war Christoph Steinert bester Schütze des deutschen Teams. (Foto: Radovan Stoklasa/Reuters)

Wobei sich nun die Frage stellt, was diese unerwartet starke Leistung gegen Polen wert gewesen sein mag. Nominell steht das deutsche Team in der Hauptrunde, nimmt durch den Sieg gegen Polen zwei wertvolle Punkte mit, trifft nun auf Spanien, Norwegen, Schweden und Russland - es geht um den Einzug ins Halbfinale, die Chancen stehen nicht einmal schlecht. "Ich glaube, der Druck ist jetzt für die Mannschaft komplett weg, nach dem, was alles passiert ist", sagte Bitter.

Doch der größte Gegner dieser Tage ist das Coronavirus, und das schafft ganz andere Realitäten.

Wie und sogar ob die deutsche Mannschaft am Donnerstag gegen Spanien antreten wird, lässt sich erst nach den kommenden PCR-Testreihen sagen. Bis dahin scheint alles möglich - zuletzt haben die Testungen im deutschen Lager regelmäßig infizierte Spieler hervorgebracht: einen am Samstag, sechs am Montag, zwei am Dienstag. Und nun? "Das Warten auf die Testergebnisse ist die spannendste Zeit des Tages", sagte Gislason. Die Mannschaft hat zwar gezeigt, dass sie auch in kürzester Zeit in einer neuen Konstellation sehr guten Handball spielen kann; doch ewig wird das Spiel mit den Nachnominierungen nicht funktionieren.

Kehrt Julius Kühn schon zum Spanien-Spiel in den Kader zurück?

Die Bundesligaklubs zeigen sich bislang kooperativ. Fast alle Anfragen, die Gislason in der Not aus der Ferne stellte, wurden von den Vereinen genehmigt. So reisten sogar die beiden Berliner Handballer Paul Drux und Fabian Wiede an, obwohl beide vorab bewusst auf die EM verzichtet hatten. Sollte es erneut zu einer Vielzahl an positiven Tests kommen, werde man den Rückzug des deutschen Teams aber offen diskutieren, heißt es. "Alle Varianten müssen auf den Tisch", forderte Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann, und auch Bob Hanning, der Boss der Füchse Berlin, erbat für den Fall neuer Positivfälle eine "neue Risikoabwägung", was den Fortbestand des deutschen Teams bei dieser EM angeht.

Detailansicht öffnen Auch der bei der EM positiv getestete Rückraumspieler Julius Kühn könnte bald wieder eine Option sein. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Eine generelle Absage des Turniers steht derweil nicht zur Debatte, obwohl sich auch in anderen Teams die Corona-Fälle häufen. Die Europäische Handballföderation (EHF) will ihr Turnier durchziehen, notfalls mit einer Rekordzahl an Nachnominierungsrunden.

Für den Fall, dass alles gut geht, steht Bundestrainer Gislason vor einer ganz neuen Aufgabe. Er kann und wird in der Hauptrunde auf die vielen Lichtblicke aus dem Polen-Spiel aufbauen: auf Köster, auf Bitter, auf den neunfachen Torschützen Christoph Steinert, auf den mittlerweile sehr abgezockten Spielmacher Philipp Weber. Zwei weitere nachnominierte Spieler sind am Mittwoch beim Team angekommen: Patrick Zieker vom TVB Stuttgart als zweiter Linksaußen, und Daniel Rebmann (Frisch Auf Göppingen) als zweiter Torhüter, damit Bitter nicht ein zweites Mal durchspielen muss.

Dann könnte es bald schon darum gehen, ob Gislason die ersten infizierten Spieler wieder einplanen kann: Julius Kühn (Positivtest am Samstag) darf sich ab Mittwoch einer PCR-Testung unterziehen. Fallen nach fünf Tagen Quarantäne zwei Tests negativ aus, so die Regelung bei der EM, dürfte er gegen Spanien wieder mitspielen. Einige der anderen prominenten Fälle, etwa Torwart Andreas Wolff oder Rückraumspieler Kai Häfner (beide Positivtests am Montag), kämen für das dritte Hauptrundenspiel am Sonntag gegen Vizeweltmeister Schweden wieder in Frage.

Zu viele Spieler für 16 Kaderplätze? Das wäre bei dieser EM eine ganz neue Aufgabe für Gislason. Doch dazu muss in den kommenden Stunden erstmal alles glatt gehen.