Die Handball-Europameisterschaft dauert noch eine Woche, und die Deutschen können schon Bilanz ziehen, das ist für gewöhnlich kein gutes Zeichen. Die angestrebte Halbfinal-Teilnahme ist theoretisch noch möglich, aber die Chance verschwindend gering. Die deutsche Auswahl wird ihr Ziel wohl verfehlen, aber war das Turnier deswegen schlecht aus Sicht des Deutschen Handballbundes (DHB)? Das kann man so nicht sagen, zumindest nicht so einfach.

Der DHB ist der mitgliederstärkste Handballverband der Welt, als solcher muss er sich prinzipiell hohe Ziele setzen: Eine EM-Hauptrunde mit zwölf Mannschaften ist definitiv zu niedrig, die nächste Stufe ist dann eben schon das Halbfinale. Nur: Es gibt in Europa mindestens acht Länder mit den Ambitionen und dem Potenzial, dieses Halbfinale zu erreichen.

Vier davon müssen unweigerlich scheitern, auf die eine oder andere Weise. Zwei der größten Favoriten - Olympiasieger und Weltmeister Dänemark sowie Rekord-Weltmeister Frankreich - kamen gar nicht über die Vorrunde hinaus. Ein weiterer Aspirant, der EM-Zweite von 2018 und diesjährige Turnier-Gastgeber Schweden, flog in der Hauptrunde hochkant aus dem Rennen: Der Rekord-Europameister blamierte sich vor eigenem Publikum gegen den Außenseiter Portugal mit seiner höchsten EM-Niederlage. Im Vergleich zu diesen drei Konkurrenten kommen die deutschen Handballer noch gut weg.

Eine Trainer-Debatte, die nach den anfänglichen Schwierigkeiten in der Vorrunde unter der Oberfläche rumorte, brodelte und schwelte, wird kaum noch ausbrechen. Bundestrainer Christian Prokop hat mit seiner Mannschaft die Kurve ja gekriegt, und das, obwohl dem Team auf dem Spielfeld zu offensichtlich ein Lenker fehlte. Unter den vielen Verletzten, die für das Turnier abgesagt hatten, waren auch jene Drei, die bei der Heim-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr die DHB-Auswahl auf Platz vier gesteuert hatten: Martin Strobel, Fabian Wiede, Tim Suton. In entscheidenden Momenten fehlte nun so ein erfahrener Spielmacher; dafür hat das DHB-Team seine Sache ganz gut gemacht.

Olympia ist fast wichtiger als die EM

Worum geht es für die deutschen Handballer jetzt noch in den verbleibenden EM-Spielen, wenn das Halbfinale nicht mehr drin ist? Zum einen sollen die Neulinge weiter Erfahrung sammeln auf internationalem Niveau, zum anderen soll sich die Auswahl einspielen für das nächste wichtige Ereignis, die Olympia-Qualifikation Mitte April in Berlin. Dieses Turnier ist fast wichtiger als die EM, dort geht es um den Auftritt auf der größten Bühne des Weltsports mit allen Auswirkungen auf Popularität und Vermarktbarkeit.

Dabei darf sich die deutsche Mannschaft keine Anlaufschwierigkeiten leisten wie in den drei Vorrundenspielen der Europameisterschaft. In Berlin entscheiden drei Spiele an drei Tagen über Wohl und Wehe; vier Teams treffen aufeinander, zwei kommen weiter nach Tokio. Da müssen die deutschen Handballer bei der besseren Hälfte sein. Immerhin dürfte dann auch der eine oder andere Spielmacher wieder zur Verfügung stehen.