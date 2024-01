Ganz knapp am Fiasko vorbei

Die deutschen Handballer liegen gegen das Überraschungsteam Österreich schon mit fünf Toren zurück - und retten gerade so noch einen Punkt. Das 22:22 ist ein kleiner Rückschlag im Kampf um das Ticket fürs Halbfinale.

Von Carsten Scheele, Köln

Noch nie hatte eine deutsche Mannschaft ein wichtiges Spiel in der Kölner Arena verloren. Weder bei der Heim-WM 2007, die mit dem Weltmeistertitel endete, noch bei der Heim-WM 2019, als das Halbfinale in Hamburg verloren wurde; diesen Umstand betonte vor dieser Partie unter anderem Michael Kraus, der Weltmeister von 2007, von allen nur "Mimi" genannt. "Das soll heute so bleiben", rief er den 19 750 Zuschauern vor dem Anpfiff entgegen.