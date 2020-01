Handball-EM

Die Schlusssirene trötete, als Zeichen, dass das Spiel beendet war; für die Handballer aus Kroatien war es gleichzeitig das Startsignal für einen Freudentanz, wie man ihn von erwachsenen Männern selten sieht. Sie hopsten wie Flummis übers Spielfeld, sprangen sich in die Arme, hüpften hin, hüpften her, immer wieder, kreuz und quer. "So ein intensives Spiel habe ich schon lange nicht mehr gespielt", sagte ihr Kapitän Domagoj Duvnjak, der einstige Welthandballer: "Es war Wahnsinn." Hendrik Pekeler, sein Klubkollege beim THW Kiel, fand das auch. "Von der Stimmung, von der Intensität, von den Emotionen her, hätte das auch das EM-Finale sein können", sagte der deutsche Abwehrchef.

Es war aber nur ein EM-Hauptrundenspiel, das sich die Handballer aus Deutschland und Kroatien am Samstagabend geliefert hatten vor 9300 Zuschauern in der Wiener Stadthalle. Aber was für ein Spektakel das war! Es ging von Anfang an hitzig zur Sache, die in etwa zu gleichen Teilen anwesenden Fans aus Deutschland und Kroatien feuerten ihre Teams zusätzlich an, zeitweise drohte die Stimmung überzukochen. Einmal schickten die Schiedsrichter innerhalb von drei Minuten fünf Spieler für je zwei Minuten zur Abkühlung auf die Bank; insgesamt gab es zwölf Zeitstrafen. Am Ende gewannen die Kroaten nach einem Fünf-Tore-Rückstand noch 25:24 (11:14), aber Duvnjak sagte: "Dieses Spiel konnte auf beide Seiten gehen."

Die überschwängliche Freude der Kroaten rührte daher, dass sie sich bereits fürs Halbfinale in Stockholm qualifiziert haben. Dorthin wollten auch die Deutschen, aber ihre Chancen sanken nach der zweiten Turnierniederlage in den Promillebereich. "So betrunken kann man gar nicht sein, um noch an das Halbfinale zu denken", fand Bob Hanning, der Vizepräsident für Leistungssport im Deutschen Handballbund (DHB).

Theoretisch ist es vor den abschließenden Hauptrundenpartien gegen Österreich am Montag (20.30/ARD) und Tschechien am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) noch möglich, unter die besten Vier zu kommen, aber dazu müsste die DHB-Auswahl in einem komplizierten Dreiervergleich vorne liegen; unter anderem müsste Weißrussland den bislang souveränen Titelverteidiger aus Spanien mit sieben oder acht Toren Unterschied bezwingen - nicht mit mehr, nicht mit weniger. Die Hoffnung, dass das eintritt, schimmert halb so hell wie ein Glühwürmchen.