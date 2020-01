Die deutschen Handballer haben sich bei der Europameisterschaft auf beeindruckende Weise rehabilitiert. Zwei Tage nachdem sie durch eine bittere 24:25-Niederlage gegen Kroatien ihr angestrebtes EM-Ziel, das Halbfinale, so gut wie verspielt hatten, gewannen sie am Montagabend in der Wiener Stadthalle ihr Hauptrundenspiel gegen Österreich 34:22 (16:13). Gegen den Co-Gastgeber des Turniers erzielten die Rechtsaußen Timo Kastening (sechs) und Tobias Reichmann (fünf, alle per Siebenmeter) die meisten Tore.

Der große Rückhalt war aber Torwart Johannes Bitter, der jeden zweiten Wurf abwehrte und damit zumindest einen Trostpreis sicherte: den Einzug ins Spiel um Platz fünf am Samstag in Stockholm. "Es wäre eine Enttäuschung, wenn wir das nicht erreichen", hatte der für Leistungssport zuständige DHB-Vizepräsident Bob Hanning nach der Niederlage gegen Kroatien gesagt und ein neues Ziel ausgegeben.

Die ohnehin verschwindend geringe Chance, das Halbfinale am Freitag noch zu erreichen, war bereits vor der Partie endgültig dahin gewesen: Mit Spaniens 37:28 über Weißrussland erlosch der letzte Hoffnungsschimmer. Der Titelverteidiger sicherte sich damit nach Kroatien einen der beiden Plätze in der Vorschlussrunde, die in Wien vergeben werden. In der zweiten Hauptrundengruppe in Malmö bleibt hingegen bis zum letzten Spieltag am Mittwoch alles offen. Spaniens Sieg ermöglichte es der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) immerhin, die Reise zur Finalrunde nach Stockholm ebenfalls vorzeitig zu buchen, bereits vor der letzten Hauptrundenpartie gegen Tschechien am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF).

Prokops Männer spielen sich frei von allem Ballast

Nachdem das erklärte EM-Ziel Halbfinale verpasst war, ging es sportlich im Grunde um nichts mehr, trotzdem stand viel auf dem Spiel. Hanning hatte die Partie gegen Österreich als Charaktertest deklariert: "Es ist elementar wichtig für Mannschaft und Trainer, diese EM erfolgreich zu Ende zu bringen." So wie Hanning seine Sätze formuliert hatte, konnte man sie freilich auch so verstehen, als ob die berufliche Zukunft von Bundestrainer Christian Prokop noch zum Thema werden könnte. Dessen Vertrag gilt bis 2022, aber im ergebnisorientierten Spitzensport ist so ein Papier ja im Zweifelsfall nur eine Absichtserklärung und nicht zwingend bindend. Die Atmosphäre war jedenfalls angespannt, es war Druck auf dem Kessel.

Zumal es ja auch für Österreich um einiges ging: einen Platz in den olympischen Qualifikationsturnieren im April. "Die Österreicher werden um ihr Leben spielen in eigener Halle. Wir müssen dagegenhalten", glaubte Hanning. Und Prokop warnte: "Für Österreich ist es das Spiel des Jahres. Sie werden alles daran setzen, die große Handball-Nation Deutschland zu ärgern."

Prokops Männer brauchten dann rund zwanzig Minuten, um sich freizuspielen von allem Ballast. Mit einem abgewehrten Siebenmeter leitete Torwart Bitter den entscheidenden Zwischenspurt ein, das DHB-Team zog von 10:10 (21.) auf 16:12 (28.) davon, vor allem dank der Gegenstoß-Tore von Kastening. Der Rechtsaußen aus Hannover erzielte bereits vor der Pause fünf Tore. Unmittelbar nach dem Wechsel war es dann Johannes Golla, der zu einem beruhigenden Vorsprung beitrug (19:13/35.). Der Kreisläufer vom deutschen Meister SG Flensburg hatte am Samstag beim 24:25 gegen Kroatien krankheitsbedingt gefehlt; er war rechtzeitig genesen, denn zu Beginn der Partie am Montag meldete sich Patrick Wiencek mit einer Knieverletzung ab. Golla sprang in die Bresche und füllte mit seinem Einsatz nicht nur die Lücke in der Abwehr.

Fortan spielte die deutsche Mannschaft jedenfalls wie befreit auf, die Österreicher hatten kaum noch etwas entgegenzusetzen. Die Kreisläufer Hendrik Pekeler und Jannik Kohlbacher waren nicht mehr zu halten, beide kamen auf je vier Tore. Der Mann des Abends aber war zweifellos Torwart Johannes Bitter. Nicht umsonst schallte es immer wieder "Jogi, Jogi" durch die Arena.