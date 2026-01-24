Gerade mal zwölf Minuten waren gespielt, da brüllte Andreas Wolff erstmals seinen Frust über das Spielfeld. Nicht, weil er einen unnötigen Treffer kassiert hatte, im Gegenteil: Wolff hatte gerade eine seiner unwirklich scheinenden 22 Paraden gezeigt, die der Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) den wichtigen 30:28-Sieg im zweiten Hauptrundenspiel gegen Norwegen ermöglichten.