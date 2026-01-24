Zum Hauptinhalt springen

Handball-EMWäre Wolff nicht gewesen …

Lesezeit: 3 Min.

Mann des Tages: Deutschlands Torhüter Andreas Wolff brillierte gegen Norwegen.
Mann des Tages: Deutschlands Torhüter Andreas Wolff brillierte gegen Norwegen. (Foto: Marcel von Fehrn/Imago/Eibner)

An einem komplizierten Tag zeigt der deutsche Torhüter eine Weltklasseleistung – dank ihm gelingt ein 30:28-Sieg gegen Norwegen. Auch Marko Grgic findet endlich ins Turnier.

Von Ralf Tögel, Herning

Gerade mal zwölf Minuten waren gespielt, da brüllte Andreas Wolff erstmals seinen Frust über das Spielfeld. Nicht, weil er einen unnötigen Treffer kassiert hatte, im Gegenteil: Wolff hatte gerade eine seiner unwirklich scheinenden 22 Paraden gezeigt, die der Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) den wichtigen 30:28-Sieg im zweiten Hauptrundenspiel gegen Norwegen ermöglichten.

