Deutschland bei der Handball-EM:Auf der Welle in die Hauptrunde

Auf der Welle in die Hauptrunde

Von Ralf Tögel, Berlin

Die zweite Partie der deutschen Handball-Nationalmannschaft wurde als eine Art Reifeprüfung verstanden, denn dem Jubelsieg gegen die Schweiz folgte in Nordmazedonien ein unangenehmerer Gegner: ein Team, das ein unorthodoxes System mit langen Angriffen präferiert, dessen Ziel es ist, in Verbindung mit einer ruppigen Abwehr dem Gegner Schwung und Rhythmus zu nehmen. Doch das junge deutsche Team hat auch die zweite Prüfung mit Bravour bestanden und die Nordmazedonier in Berlin mit 34:25 (18:13) Toren bezwungen.