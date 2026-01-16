Zum Hauptinhalt springen

HandballEin Spielmacher in Bestform

Lesezeit: 2 Min.

Juri Knorr galt bereits in jungen Jahren als personifizierte Hoffnung in der länger darbenden deutschen Nationalmannschaft.
Juri Knorr galt bereits in jungen Jahren als personifizierte Hoffnung in der länger darbenden deutschen Nationalmannschaft. (Foto: Marcel von Fehrn/Imago/Eibner)

Dem gebürtigen Flensburger Juri Knorr wurde eine Weltkarriere praktisch in die Wiege gelegt: Sein Vater war ebenfalls erfolgreicher Nationalspieler. Für die EM in seiner neuen Wahlheimat Dänemark sieht ihn der Bundestrainer in einer Schlüsselrolle.

Von Ralf Tögel

Die Luft auf Jütland, das ließ Juri Knorr kurz vor der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden wissen, sei viel besser als in der Industriemetropole Mannheim. Der Handball-Profi ist seit September in Dänemark sesshaft, macht dort gerne ausgedehnte Spaziergänge mit Freundin und Hund am Strand. Mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass er seit seinem Wechsel von den Rhein-Neckar Löwen zu Aalborg viel weniger mit Infekten zu kämpfen hat als vorher.

Zur SZ-Startseite

Bob Hanning
:„Warum soll man vor Dänemark niederknien?“

„Ich habe alles, was sie brauchen“: Italiens Nationaltrainer Bob Hanning erklärt zum Start der Handball-EM, warum er für die Azzurri ein Glücksfall ist, wie Deutschland um Gold mitspielen kann – und weshalb er sich vom Bundestrainer Alfred Gislason nicht den Mund verbieten lässt.

SZ PlusInterview von Ralf Tögel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite