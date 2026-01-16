Die Luft auf Jütland, das ließ Juri Knorr kurz vor der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden wissen, sei viel besser als in der Industriemetropole Mannheim. Der Handball-Profi ist seit September in Dänemark sesshaft, macht dort gerne ausgedehnte Spaziergänge mit Freundin und Hund am Strand. Mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass er seit seinem Wechsel von den Rhein-Neckar Löwen zu Aalborg viel weniger mit Infekten zu kämpfen hat als vorher.