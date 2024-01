Von Carsten Scheele, Köln

Natürlich Island. Es musste ja so kommen, dass Bundestrainer Alfred Gislason bei der Europameisterschaft in Deutschland, seiner zweiten Heimat, auf das Land trifft, aus dem er tatsächlich stammt. Ein Interessenkonflikt war beim Isländer aber nicht auszumachen; Gislason sang zwar beide Nationalhymnen mit, danach tobte, dirigierte und jubelte aber wie immer, wenn er als deutscher Nationalcoach an der Seitenlinie steht.