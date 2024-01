Die deutschen Handballer halten gegen Frankreich lange mit, scheitern aber am Ende an der größeren Routine des Favoriten. Nun geht es ohne Punkte in der Hauptrunde gegen Island, Österreich, Ungarn und Kroatien. Ein weiterer Patzer ist verboten.

Von Ralf Tögel, Berlin

Vielleicht lässt sich der Unterschied am besten an Kentin Mahé erklären: Frankreichs Trainer Guillaune Gille brachte den 32-jährigen Routinier in der zweiten Halbzeit, vorher hatte der Spielmacher die meiste Zeit des Turniers auf der Bank verbracht. Nun also schritt er zum Siebenmeter gegen David Späth, der zuvor schon zwei Strafwürfe pariert hatte. Und Mahè überlistete den 1,97 Meter großen Späth mit einem Heber.