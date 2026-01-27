Zu behaupten, dass es beim letzten Duell dieser beiden Handballmannschaften hoch hergegangen sei, wäre dezent untertrieben. Im Sommer 2024, im Gebrüll der Handballhalle von Lille, duellierten sich die Teams im olympischen Viertelfinale. Frankreich führte hoch, Dika Mem spielte Sekunden vor Schluss einen fürchterlichen Fehlpass, Deutschland glich aus und Renars Uscins setzte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer. Die Deutschen deuteten damals ihr großes Potenzial an, die Franzosen haben sich erholt, standen ein halbes Jahr später im WM-Halbfinale. Deutschland dagegen versucht weiter, nachhaltig in den Kreis der besten Vier einzudringen. Dafür bietet sich jetzt die Gelegenheit, Deutschland genügt am Mittwochabend (18 Uhr/ZDF) sogar ein Unentschieden für den Einzug ins EM-Halbfinale. Frankreich muss gewinnen. Wer hat die besseren Chancen? Ein Vergleich der Kontrahenten.