Von Ralf Tögel, Berlin

Die gute Nachricht vorneweg: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hielt am Dienstagabend vor 13 571 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Berliner Ostbahnhof lange gegen den favorisierten Olympiasieger mit. Die schlechte: Es gelang auch in diesem Anlauf nicht, den Franzosen in einem großen Turnier die erste Niederlage seit mehr als einem Jahrzehnt beizubringen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag am Ende verdient mit 30:33 (15:17) und zieht als Gruppenzweiter in die Hauptrunde in Köln ein.