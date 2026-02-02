Ingo Meckes lächelte, das tut der Vorstand Sport des Deutschen Handballbunds (DHB) eigentlich immer. Auch die 27:34-Niederlage gegen den neuen Europameister Dänemark konnte Meckes kein bisschen aus der Ruhe bringen. „Was in den vergangenen zwei Wochen hier gelaufen ist, war wunderschön“, sagte er. Natürlich seien die Spieler frustriert ob der neuerlichen Niederlage gegen die Dänen, aber er „gehe davon aus, dass morgen der Stolz kommt. Ich glaube, die Jungs haben es noch nicht richtig kapiert, was sie da geleistet haben.“