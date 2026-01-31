Als sich Alfred Gislason und Dagur Sigurdsson nach getaner Arbeit voneinander verabschiedeten, umarmten sich die beiden Isländer und Sigurdsson, Trainer der im EM-Halbfinale unterlegenen Kroaten, flüsterte dem Kollegen noch ein paar Worte ins Ohr. Was, das wollte Gislason nicht verraten, er sagte nur: „Mein Gott, gut, dass das niemand verstanden hat.“ Für Gislason, den Trainer in Diensten des Deutschen Handballbundes (DHB), waren das sicherlich Worte des Respekts und der Anerkennung.