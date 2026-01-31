Als sich Alfred Gislason und Dagur Sigurdsson nach getaner Arbeit voneinander verabschiedeten, umarmten sich die beiden Isländer und Sigurdsson, Trainer der im EM-Halbfinale unterlegenen Kroaten, flüsterte dem Kollegen noch ein paar Worte ins Ohr. Was, das wollte Gislason nicht verraten, er sagte nur: „Mein Gott, gut, dass das niemand verstanden hat.“ Für Gislason, den Trainer in Diensten des Deutschen Handballbundes (DHB), waren das sicherlich Worte des Respekts und der Anerkennung.
Handball-Bundestrainer Gislason„Eigentlich müsste ich jetzt austeilen“
Es ist nicht lange her, da stand Alfred Gislason als Bundestrainer heftig in der Kritik. Jetzt hat er seine junge Mannschaft ins EM-Finale geführt – und genießt die Genugtuung leise.
Handball-WM 2027:Der große Run auf die Tickets
Während das deutsche Nationalteam noch um eine EM-Medaille kämpft, wirft die Heim-WM 2027 ihre Schatten voraus. Der Verband staunt über die Nachfrage.
