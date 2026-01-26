Das rote Volk war zufrieden, minutenlang klatschten und sangen die 15 000 Zuschauer in der Jyske Bank Boxen ihre Lieblinge in die Kabine. Da waren die etwa 1000 deutschen Fans in der Halle längst nicht mehr zu hören. Dänemark hatte das Spiel gegen Deutschland verdient mit 31:26 Toren gewonnen und seinen Titelanspruch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Als erstes Team stehen die Dänen als Halbfinalteilnehmer fest.
Deutsche HandballerNur eine Halbzeit auf Augenhöhe mit dem Weltmeister
Lesezeit: 3 Min.
Deutschland verliert gegen den großen Favoriten Dänemark 26:31. Nun gibt es eine entscheidende Partie gegen Frankreich, in der bereits ein Remis für den Halbfinaleinzug genügen würde.
Von Ralf Tögel, Herning
Handball-EM:Wer ist der Beste der Welt?
Andreas Wolff, 34, gegen Emil Nielsen, 28: Das große Handballduell zwischen Deutschland und Dänemark wird auch zwischen den Pfosten entschieden. Über zwei Torhüter, die sich in den Köpfen der Angreifer besonders wohlfühlen.
Lesen Sie mehr zum Thema