Das rote Volk war zufrieden, minutenlang klatschten und sangen die 15 000 Zuschauer in der Jyske Bank Boxen ihre Lieblinge in die Kabine. Da waren die etwa 1000 deutschen Fans in der Halle längst nicht mehr zu hören. Dänemark hatte das Spiel gegen Deutschland verdient mit 31:26 Toren gewonnen und seinen Titelanspruch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Als erstes Team stehen die Dänen als Halbfinalteilnehmer fest.