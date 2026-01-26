Zum Hauptinhalt springen

Deutsche HandballerNur eine Halbzeit auf Augenhöhe mit dem Weltmeister

Lesezeit: 3 Min.

Der Welthandballer springt davon: Mathias Gidsel entwischt der deutschen Abwehr.
Der Welthandballer springt davon: Mathias Gidsel entwischt der deutschen Abwehr. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Deutschland verliert gegen den großen Favoriten Dänemark 26:31. Nun gibt es eine entscheidende Partie gegen Frankreich, in der bereits ein Remis für den Halbfinaleinzug genügen würde.

Von Ralf Tögel, Herning

Das rote Volk war zufrieden, minutenlang klatschten und sangen die 15 000 Zuschauer in der Jyske Bank Boxen ihre Lieblinge in die Kabine. Da waren die etwa 1000 deutschen Fans in der Halle längst nicht mehr zu hören. Dänemark hatte das Spiel gegen Deutschland verdient mit 31:26 Toren gewonnen und seinen Titelanspruch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Als erstes Team stehen die Dänen als Halbfinalteilnehmer fest.

Zur SZ-Startseite

Handball-EM
:Wer ist der Beste der Welt?

Andreas Wolff, 34, gegen Emil Nielsen, 28: Das große Handballduell zwischen Deutschland und Dänemark wird auch zwischen den Pfosten entschieden. Über zwei Torhüter, die sich in den Köpfen der Angreifer besonders wohlfühlen.

SZ PlusVon Ralf Tögel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite