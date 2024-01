"Diese Chance kommt so schnell nicht wieder"

Die deutschen Handballer verpassen das EM-Finale - besonders Juri Knorr ist tief getroffen und enttäuscht. Es bleibt das Gefühl, dass man den großen Favoriten Dänemark am Rand der Niederlage hatte.

Von Carsten Scheele, Köln

Die Enttäuschung war riesenhaft und überall greifbar. Kapitän Johannes Golla starrte viele Sekunden auf den Hallenboden, Julian Köster verkrümelte sich erst einmal auf die Bank, Juri Knorr vergrub sein Gesicht in einem grünen Handtuch. "Das tut unglaublich weh", sagte Kreisläufer Jannik Kohlbacher, der als einer der Ersten die Geschehnisse in Worte fasste. Golla erklärte wenig später: "Diese Chance kommt so schnell nicht wieder."