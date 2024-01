Von Ralf Tögel, Köln

Nach dem Remis gegen Österreich hatte Alfred Gislason angemahnt, dass in Sachen Unterstützung seiner Mannschaft schon noch etwas Luft nach oben gewesen sei. Am Montagabend lächelte er selig in Richtung Tribünen, denn dieses Mal hatten die 19 750 Zuschauer in der erneut ausverkauften Lanxess-Arena zu Köln keinerlei Grund zur Klage hinterlassen. Noch Minuten nach dem 35:28-Sieg gegen letztlich chancenlose Ungarn standen die Menschen singend und johlend auf ihren Plätzen und feierten die deutsche Mannschaft, der mit dieser Leistung nach den mauen Auftritten gegen Island und Österreich der erhoffte Befreiungsschlag bei dieser Heim-EM gelungen war.