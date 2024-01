Von Ralf Tögel, Köln

Als die Schlusssirene am späten Samstagabend ertönte, hatte das zweite Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl ein Ende gefunden, und es entließ die 19 750 Zuschauer in der erneut ausverkauften Arena mit mehr Fragen als Antworten in die eiskalte Kölner Nacht: Ist diese deutsche Nationalmannschaft wirklich gut genug, dass man ihr allen Ernstes den Einzug ins Halbfinale zutrauen darf? Sind die Österreicher so stark, dass man das 22:22-Unentschieden wohlwollend als Dämpfer zur rechten Zeit in der Turnierhistorie ablegen kann? Oder war die Leistung der Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason Beleg dafür, dass diese Mannschaft angesichts der bisherigen Ergebnisse ungebührend positiv bewertet wurde?