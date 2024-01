I werd narrisch: Die Österreicher stehen nach dem Sieg gegen Rumänien und jeweils einem Unentschieden gegen Kroatien und Spanien in der Hauptrunde.

Kommentar von Ralf Tögel, Köln

Österreich. War da was? Und ob! Gegen die Alpenrepublik haben sich die deutschen Fußballer kürzlich mit 0:2 in Wien kräftig blamiert. Immerhin gibt es nun die Aussicht auf nationale Revanche: Die deutschen Handballer treffen am zweiten Spieltag der EM-Hauptrunde auf: Österreich. Statistisch sieht es gut aus, 13 Spiele, zwölf Siege, immer deutlich - die hamma doch im Sackerl?