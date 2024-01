Juri Knorr bei der Handball-EM:Der gereifte Problemlöser

Spielmacher Juri Knorr soll die deutschen Handballer ins Finale der Heim-EM führen - und weiter in eine goldene Zukunft. Die Voraussetzungen dafür bringt er mit, aber mit 23 Jahren ist er noch am Anfang seiner Karriere.

Von Ralf Tögel, Köln

Plötzlich hatte Juri Knorr das Hallenmikrofon in der Hand. Die hohe 24:30-Niederlage gegen die Kroaten im letzten Spiel der Hauptrunde setzte ihm sichtlich zu, unter diesem Eindruck schob er auch die Tatsache beiseite, dass das Halbfinale bei dieser Europameisterschaft dank der anderen Ergebnisse schon vor dem Spiel gesichert gewesen war. Und entschuldigte sich beim Publikum für den mauen Auftritt: "Es tut mir ehrlich gesagt leid für jeden, der heute in der Halle war und sich Tickets gekauft hat." Der vorzeitige Halbfinaleinzug habe das Team wohl unterbewusst gehemmt. Später erklärte er, dass es einfach über ihn gekommen sei: "Es war mir ein Bedürfnis." Zumal seine Familie unter den 19 750 Zuschauern in Köln weilte, auch die Großmutter, erzählte Knorr, die nicht mehr oft bei Spielen zusehe, da sollte es ein besonderes Erlebnis werden.