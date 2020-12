Von Ulrich Hartmann, Kolding/München

Der Handball-Bundestrainer Henk Groener war fast das ganze Jahr 2020 zur Untätigkeit verurteilt gewesen, und ausgerechnet, als am vergangenen Donnerstag in Dänemark die Europameisterschaft der Frauen begann und er wieder etwas zu tun gehabt hätte, saß er daheim in den Niederlanden fest: Nach einer Corona-Erkrankung waren seine CT-Werte noch nicht in Ordnung. Als der 60-Jährige zum zweiten EM-Spiel gegen Norwegen am Samstagabend endlich hatte nachreisen dürfen, blickte er in der Sydbank-Arena von Kolding in der 24. Minute ungläubig zur Anzeigetafel hinauf und stieß einen stimmlosen Fluch aus, den aber auch ungeübte Lippenleser leicht als englischen Kraftausdruck identifizieren konnten.

Mit 10:18 Toren lagen seine Handballerinnen in diesem Moment bereits hinten, aber in den verbleibenden 36 Minuten wurde alles noch schlimmer. Das 23:42 gegen Norwegen war die höchste Niederlage, die eine deutsche Frauen-Nationalmannschaft in fast 2000 Hallenhandball-Spielen seit 1952 jemals erlitten hat, egal ob sie aus der BRD, der DDR oder der wiedervereinigten Republik kam. Nie zuvor hatte eine deutsche Frauen-Auswahl 42 Gegentore zugelassen. Vor dieser EM hatte Axel Kromer als Sportvorstand des Deutschen Handballbundes (DHB) die Erwartung formuliert, dass die deutsche Mannschaft "ein Stück vorankommt und sich der Spitze deutlich annähert", doch am Sonntag musste Groener eingestehen: "Dieses Spiel gegen Norwegen war ein großer Schritt zurück. Vielleicht sind die Erwartungen auch zu hoch".

"Jede Spielerin hat mehr mit sich selbst gekämpft als mit dem Gegner", findet der Bundestrainer

Wegen externer Ansprüche ist die Mannschaft allerdings nicht bereits im zweiten Turnierspiel derart eingebrochen. "Wir hoffen, dass es endlich mal fürs Halbfinale reicht", hatte die Kapitänin Kim Naidzinavicius vor der EM gesagt. "Jede von uns träumt von etwas Greifbarem", hatte die Rückraumspielerin Shenia Minevskaja sogar einen Medaillengewinn ins Spiel gebracht. Zum Auftakt beim 22:19-Sieg gegen Rumänien erfüllte die Mannschaft die Erwartungen auch noch zufriedenstellend, doch gegen den Tempo- und Powerhandball Norwegens standen sie auf der Platte wie paralysierte Rehe nachts auf der Landstraße im Scheinwerferlicht eines heranbrausenden Lasters. Ungefähr so fühlte sich dieses Spiel auch an. Vom Rekord-Europameister und Titelfavoriten regelrecht überfahren, saßen sie nachher im weihnachtlich geschmückten Meeting-Raum ihres Hotels und mussten sich vom Bundestrainer erklären lassen, dass eine akribische Analyse dieser Partie angesichts der Fülle an Unzulänglichkeiten obsolet sei. "Es ist sinnlos, das alles detailliert aufzuarbeiten", sagte Groener, und das ist schon das Schlimmste, was einem Trainer mit seiner Mannschaft bei solch einem bedeutenden Turnier passieren kann.

"Auf diesem Niveau müssen Spielerinnen die Erfahrung machen, dass es nicht hilft, sich in solchen Spielen verrückt zu machen", sagt Groener, "jede Spielerin hat mehr mit sich selbst gekämpft als gemeinsam gegen den Gegner - und darin liegt auch der Ansatz für das Spiel gegen Polen", am Montag (18.15 Uhr, sportdeutschland.tv) dritter Vorrundenkontrahent der deutschen Frauen. In Extremsituationen besitze seine Mannschaft noch nicht die nötige Erfahrung, sagt Groener; er hält sein Team in dieser Hinsicht für besonders beeinträchtigt, weil wegen der Corona-Pandemie keine Testspiele möglich waren außer jenen beiden Anfang Oktober gegen die Niederlande. "Das war einfach keine optimale Vorbereitung", sagt er, "keine Mannschaft bei dieser EM weiß, wo sie steht - außer vielleicht Norwegen."

Am Montag gegen Polen muss nun ein Sieg her, um dann mit diesen beiden Punkten in die Zwischenrunde einzuziehen, in der ein Trio aus Serbien, Kroatien, Ungarn und den Niederlanden die weiteren Gegner wären auf dem Weg ins angestrebte Halbfinale. "Das Gute ist", sagt Groener, "dass dieses Halbfinale immer noch möglich ist, und das wäre ein Riesenergebnis." Doch dazu muss vor allem die Defensive besser arbeiten. "Da waren wir gegen Norwegen schon wirklich sehr schlecht", sagt Emily Bölk, mit acht Treffern bislang beste deutsche Torschützin vor Julia Maidhof (sieben), Xenia Smits und Antje Lauenroth (je fünf). "Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft gegen Polen eine Trotzreaktion zeigt", sagt Groener.

Der Trainer strahlt demonstrativ Gelassenheit und Zuversicht aus. Seine zweite Nacht in Kolding war unruhig, wie er erzählte: "Ich habe nicht gut geschlafen, wobei ich in den ersten Nächten in einem fremden Bett sowieso nie gut schlafe." Die historische Niederlage hat ihm dann den Rest gegeben.