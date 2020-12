In Henk Groener müht sich schon der fünfte Bundestrainer an dem Ziel ab, das deutsche Team wieder in der Weltspitze zu etablieren. Im Vorstand des deutschen Verbandes wird mancher bereits erkennbar ungeduldig.

Von Ulrich Hartmann, Kolding/München

Viel hat nicht gefehlt, dann hätten die deutschen Handballerinnen auf die höchste Niederlage in der Geschichte des deutschen Frauenhandballs (23:42 gegen Norwegen) auch gleich noch die kürzeste deutsche EM-Teilnahme folgen lassen. Ein paar Gegentore mehr beim zähen 21:21 (9:8) gegen das nunmehr ausgeschiedene Polen, dann hätten sie nach nur drei Spielen schon wieder heimreisen müssen aus dem dänischen Ort Kolding. Eine "Trotzreaktion", wie sie der Bundestrainer Henk Groener nach dem Debakel gegen Norwegen fürs finale Vorrundenspiel angekündigt hatte, war das jedenfalls nicht.

Positiv zu vermerken ist nach drei Partien allenfalls der Einzug in die Hauptrunde mit zwei Punkten - das ist ziemlich genau jene Bilanz, mit der man angesichts der befürchteten Niederlage gegen Norwegen und dem erhofften Sieg gegen Rumänien (22:19) hatte rechnen dürfen. Rein optisch erscheint bislang also alles halbwegs in Ordnung bei dieser Europameisterschaft für das deutsche Team, doch die Leistungen gegen Norwegen und Polen geben überhaupt keinen Anlass zu glauben, dass mit zwei oder drei Siegen in den nun anstehenden drei Hauptrundenspielen ein Einzug ins Halbfinale gelingen könnte. Die deutschen Handballerinnen pflegen bislang allenfalls ihren Ruf, in entscheidenden Phasen die Nerven zu verlieren.

Als Groener gegen Polen in der 11. Minute bei einem Rückstand von 2:6 eine Auszeit einberief, warf er seinen Spielerinnen im Angriff "Alibi-Bewegungen" vor. Das trifft ganz gut, wie sie die vorbereiteten Laufwege absolvieren: durchaus zuverlässig, aber nahezu ohne Aggressivität, Druck und Leidenschaft. Der Mannschaft fehlen nach vorne Power und Präzision. Die Bietigheimerin Julia Maidhof und die für Budapest spielende Emily Bölk sind mit zehn und neun Treffern binnen drei Spielen die erfolgreichsten deutschen Torschützinnen, verschwinden in der EM-Torschützenliste damit aber tief im Mittelfeld. Nur 49 Prozent ihrer Torwürfe haben die deutschen Handballerinnen in der Vorrunde verwandelt. Und auch ganz hinten besteht noch Steigerungsbedarf. Die für Metz spielende Torfrau Dinah Eckerle ist mit 28 Prozent gehaltenen Bällen bislang eine der schwächsten Torfrauen des Turniers.

Axel Kromer, Sportvorstand im Deutschen Handballbund (DHB), klingt nach dieser Vorrunde ungeduldiger als je zuvor. "Wir erwarten von unseren Leistungsträgerinnen, dass sie ihren Durchbruch bei diesem Turnier in der Hauptrunde schaffen - auch in Sachen mentaler Bereitschaft", sagt er streng: "Spielerinnen wie Emily Bölk und Kim Naidzinavicius haben vor dem Turnier das Halbfinale als Ziel formuliert, doch dafür müssen sie auch ihre Leistung abrufen."

Die stete Forderung nach dem besseren nächsten Auftritt und einer besseren Zukunft hat im deutschen Frauen-Handball freilich schon Tradition. Letztmals in einem Halbfinale war die DHB-Auswahl 2008 bei der EM in Mazedonien; letztmals eine Medaille gewann sie 2007 bei der WM in Frankreich (Bronze), beides gelang unter dem Trainer Armin Emrich. Seitdem müht sich in dem Niederländer Groener, 60, nun schon der fünfte Bundestrainer an dem Ziel ab, den deutschen Frauen-Handball wieder in die Weltspitze zu führen. Dafür bestehen in Dänemark immerhin noch kurzfristige Chancen: Am Donnerstag, Samstag und Dienstag sind die weiteren Spiele in der Hauptrundengruppe. Ihre Gegnerinnen erfuhren die Deutschen erst am späten Dienstag, als die Partien in der Parallelgruppe beendet waren. Tagsüber waren sie an diesem Tag in einem Kletterpark, zum Abschalten - und zum Üben, wie man einen Absturz vermeidet.