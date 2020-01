Handball-EM:"Das Ergebnis ist eine Katastrophe"

Frust in Trondheim: Die DHB-Auswahl muss die Niederlage gegen Spanien verarbeiten

Andreas Wolff hatte keine Lust auf eine Pause, der Torwart war erst gar nicht mit seinen Mitspielern in die Kabine gegangen. Während dort der Bundestrainer Christian Prokop versuchte, die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) für die zweite Halbzeit des EM-Vorrundenspiels gegen Spanien neu einzustellen, tigerte Wolff unruhig auf dem leeren Spielfeld umher, vor zum Mittelkreis, zurück ins Tor, nach rechts, nach links, immer wieder. Der einsame Wolff gab in diesen Momenten ein noch traurigeres Bild ab als es seine Mannschaft vorher und nachher getan hatte an diesem Samstagabend.

In dem mit 6500 Zuschauern besetzten Spectrum von Trondheim unterlag die DHB-Auswahl, ihres Zeichens immerhin WM-Vierter, dem Titelverteidiger Spanien 26:33 (11:14) und muss nun im abschließenden Vorrundenspiel am Montag (18.15 Uhr/ZDF) gegen den bislang erfolglosen EM-Neuling Lettland gewinnen, um sicher in die Hauptrunde nach Wien zu gelangen. Ihr Auftaktspiel hatten die deutschen Handballer am Donnerstag gegen die Niederlande gewonnen, 34:23.

"Wir sind sehr enttäuscht über unsere Leistung", gab Prokop zu: "Wir haben nie eine Lösung gegen die spanische Abwehr gefunden." Kreisläufer Hendrik Pekeler, mit fünf Treffern erfolgreichster deutscher Torschütze, fand: "Das Ergebnis ist eine Katastrophe." Johannes Bitter, der den frustrierten Wolff zwischendurch ersetzte, bilanzierte nüchtern: "Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht, dadurch konnten wir den Plan nicht umsetzen, den wir hatten."

Es war bereits früh abzusehen gewesen, dass der Plan nicht aufgehen würden, den sich die deutschen Handballer zurechtgelegt hatten; dass es nichts werden würde mit einem Sieg oder wenigstens einem Punktgewinn gegen die favorisierten Spanier. Als Bundestrainer Prokop nach siebeneinhalb Minuten die erste Auszeit nahm, lag sein Team bereits 1:4 zurück und hatte sich schon drei Ballverluste im Angriff geleistet, mit denen sie den Spaniern zu Kontern und einfachen Toren verhalf. Auf der anderen Seite waren Kapitän Uwe Gensheimer und Kreisläufer Patrick Wiencek bei Gegenstößen freistehend am spanischen Torwart Gonzalo Perez de Vargas gescheitert. So nahm das Übel also seinen Lauf.

Es schien auch nur kurz aufzuhalten zu sein, als Prokop nämlich seine Abwehr umstellte, von einer 6-0-Formation auf eine offensivere 3-2-1-Variante, und die Spanier in dieser Phase durch zwei Zeitstrafen auch noch in doppelter Unterzahl agieren mussten. Innerhalb von sieben Minuten verkürzte die DHB-Auswahl von 4:10 auf 9:10 (22.), "da hatten wir einen kleinen Einbruch", räumte Spaniens Coach Jordi Ribera ein. Bis zur Pause blieb Prokops Mannschaft halbwegs in Reichweite, danach machte er alle Maßnahmen rückgängig, die zuvor gefruchtet hatten: Er nahm Bitter wieder aus dem Tor und schickte Wolff erneut hinein, der weiterhin nichts hielt: Von 16 Würfen wehrte der 28-Jährige nur einen ab. Außerdem zog Prokop die Abwehr wieder zurück, welche den Spaniern zeitweise Probleme bereitet hatte.