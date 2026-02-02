Zum Hauptinhalt springen

MeinungHandball-BundestrainerAnd the winner is: Alfred Gislason

Kommentar von Ralf Tögel, Herning

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason drückt den Buzzer – zuletzt wieder im passenden Moment.
Der Handball-Bundestrainer hat sich gegen Widerstände behauptet und geduldig ein Team geformt, das 2027 bei der Heim-WM um den Titel mitspielen kann.

And the winner is: Alfred Gislason. Zwar haben sie dem Isländer am Sonntag keine güldene Trophähe wie in Hollywood in die Hand gedrückt, dafür eine silberne Medaille, als Lohn für eine starke Leistung bei dieser Handball-Europameisterschaft. Das Finale in Herning mögen die Dänen gewonnen haben, der Abstand zum derzeit besten Team der Welt ist allerdings geschrumpft: Die Deutschen sind dem roten Giganten spürbar näher gerückt.

Handball-WM 2027
:Der große Run auf die Tickets

Während das deutsche Nationalteam noch um eine EM-Medaille kämpft, wirft die Heim-WM 2027 ihre Schatten voraus. Der Verband staunt über die Nachfrage.

Von Ralf Tögel

