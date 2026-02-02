And the winner is: Alfred Gislason. Zwar haben sie dem Isländer am Sonntag keine güldene Trophähe wie in Hollywood in die Hand gedrückt, dafür eine silberne Medaille, als Lohn für eine starke Leistung bei dieser Handball-Europameisterschaft. Das Finale in Herning mögen die Dänen gewonnen haben, der Abstand zum derzeit besten Team der Welt ist allerdings geschrumpft: Die Deutschen sind dem roten Giganten spürbar näher gerückt.