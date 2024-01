Vor der Handball-EM in Deutschland spricht Bundestrainer Alfred Gislason über sein sehr junges Nationalteam, seine sehr direkte Art im Umgang mit den Athleten - und er erklärt, weshalb er Hansi Flick vermisst.

Von Carsten Scheele und Ralf Tögel

Seit 2020 ist Alfred Gislason, 64, nun bereits Handball-Bundestrainer: Der Isländer hat Deutschland längst zu seiner zweiten Heimat erkoren. 1983 kam er als Spieler nach Deutschland, spielte fünf Jahre bei Tusem Essen; 1997 begann er seine erste Trainerarbeit in Deutschland - und ist seitdem nicht mehr weggezogen. Deshalb ist die Heim-EM der Handballer, die am 10. Januar mit dem Weltrekordspiel vor mehr als 50 000 Zuschauern in Düsseldorf gegen die Schweiz beginnt, auch sein persönliches Heimturnier. Der Meistertrainer mit dem SC Magdeburg und dem THW Kiel lässt keinen Zweifel daran: Seine Vorfreude ist riesengroß.