Von Carsten Scheele, Köln

Kleiner Rückblick ins Jahr 2020 zu Uwe Schwenker, dem früheren Manager des THW Kiel, der sich in einer Art Dringlichkeitsmission an seine Vorstandskollegen beim Deutschen Handballbund (DHB) wandte. Schwenker, damals wie heute Vizepräsident des DHB, hatte aus alten Tagen noch guten Kontakt zum Trainer Alfred Gislason. Der befand sich zwar nach sehr erfolgreichen Jahren in Kiel - mit zwei Champions-League-Titeln und sechs Meisterschaften - in einer Schaffenspause, war jedoch kurz davor, beim russischen Handballverband als Coach anzuheuern.