Niederlage gegen Schweden:Deutsche Handballer verspielen EM-Bronze

Von Carsten Scheele, Köln

Oh, was ist die Stimmung in der Kölner Handballarena gerühmt worden in den vergangenen anderthalb Wochen. Dieser Lärm, dieses Getöse, dabei stets fair und fast ohne Pfiffe von den Rängen - etwas Besseres gebe es im Handball weltweit nicht, sagte nicht nur der französische Trainer Guillaume Gille, der in seinem Sport viel gesehen hat. Gille lobte die Atmosphäre als "unglaublich", und der deutsche Rückraumspieler Julian Köster berichtete, es habe sich während dieser Heim-EM angefühlt, als sei "das Hallendach mehrfach weggeflogen".