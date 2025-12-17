Am 15. Januar 2026 startet die Handball-Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen. 24 Mannschaften kämpfen um den Einzug ins EM-Finale, das am 1. Februar im dänischen Herning stattfindet.

In unserem Spielplan zur Handball-EM 2026 finden Sie alle Spiele und Termine. Tabellen und Liveticker zu den Spielen finden Sie zudem in unserem Datencenter.

Die Gruppen der Handball-EM 2026

Die Vorrunde der Handball-Europameisterschaft besteht aus sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Deutschland bei der Handball-EM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Auslosung zur Europameisterschaft eine schwere Gruppe erwischt. Mit Spanien wartet ein zweimaliger Europameister auf das DHB-Team, Serbien und Österreich sind zudem zwei unangenehme Kaliber in der Gruppe. Deutschland bestreitet alle Spiele in Herning; sollte sich die Mannschaft für die Hauptrunde qualifizieren, trägt sie dort ebenfalls alle Spiele aus.

15.01.2026, 20.30 Uhr: Deutschland - Österreich

- Österreich 17.01.2026, 20.30 Uhr: Serbien - Deutschland

19.01.2026, 20.30 Uhr: Deutschland - Spanien

Länderspiel in München : Deutsche Handballer verlieren gegen Island Beim Länderspiel in München unterliegt das DHB-Team 29:31 gegen Island. Drei Tage nach dem hohen Sieg im ersten Spiel wird deutlich, woran die Mannschaft bis zur EM noch arbeiten muss. Von Carsten Scheele ...

Spielplan der Handball-EM 2026

Spielorte der Handball-EM

Die Handball-EM 2026 findet in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Für Dänemark ist es die zweite Handball-Europameisterschaft, Schweden und Norwegen tragen das Turnier zum dritten Mal aus. Die Spielorte im Überblick:

Herning (Dänemark): Jyske Bank Boxen, maximal 15 000 Plätze

(Dänemark): Jyske Bank Boxen, maximal 15 000 Plätze Malmö (Schweden): Malmö Arena, 13 000 Plätze (bei Handball)

(Schweden): Malmö Arena, 13 000 Plätze (bei Handball) Oslo (Norwegen): Unity Arena, 15 000 Plätze (bei Sportveranstaltungen)

(Norwegen): Unity Arena, 15 000 Plätze (bei Sportveranstaltungen) Kristianstad (Schweden): Kristianstad Arena, 4700 Plätze

Die Handball-EM im TV

ARD und ZDF zeigen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Wechsel live im TV sowie im Livestream. Zudem übertragen die Öffentlich-Rechtlichen 30 weitere Partien im Livestream auf sportstudio.de und in ihren Mediatheken.

Der Sport-Streamingdienst Dyn hat sich die Rechte für die gesamte EM gesichert, auf der Plattform werden alle Spiele der Europameisterschaft übertragen.

Die Handball-Europameister im Überblick

Schweden ist Rekord-Europameister mit fünf Titeln, gefolgt von Frankreich, die viermal die EM gewinnen konnten. Deutschland liegt hinter Spanien und Dänemark im Medaillenspiegel mit zwei Siegen, zweimal Silber und einmal Bronze auf Platz fünf.