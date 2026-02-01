Deutschland steht zehn Jahre nach dem letzten EM-Sieg wieder im Finale der Handball-EM. Nach einer kollektiv starken Vorstellung im Halbfinale gegen Kroatien löste das Team von Bundestrainer Gislason das Endspiel-Ticket. Herausragend präsentierte sich die Defensive um Torhüter Andreas Wolff, der zum Spieler des Spiels gewählt wurde.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet das Finale gegen Dänemark heute um 18 Uhr. Das ZDF überträgt das Endspiel live im TV.

Finalspiele der Handball-EM 2026

Finale in Herning

01.02.2026, 18.00 Uhr: Dänemark - Deutschland (ZDF)

Halbfinale

30.01.2026: Deutschland - Kroatien 31:28

Deutschland bei der Handball-EM 2026

Nach einer Niederlage gegen Serbien schaffte die deutsche Mannschaft im letzten Vorrundenspiel mit einem Sieg gegen Spanien doch noch als Gruppenerster den Einzug in die Hauptrunde. Dort musste sich das DHB-Team nach zwei hart umkämpften Siegen gegen Portugal und Norwegen schließlich verdient Weltmeister Dänemark geschlagen geben, nachdem man eine Halbzeit gut mithalten konnte.

Im entscheidenden Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Frankreich zeigte die Nationalmannschaft eine erstklassige Partie und zog mit einem 38:34-Sieg ins Halbfinale ein. Dort war Kroatien der erwartet schwere Gegner. Doch nach der Pause drehte das DHB-Team auf und zog auf sieben Tore davon. Gegen Ende kamen die Kroaten wieder ran, aber die deutsche Mannschaft brachte ihren Vorsprung über die Zeit.

Kader der deutschen Nationalmannschaft

18 Nationalspieler stehen im Aufgebot für die Handball-EM 2026, angeführt wird die Nationalmannschaft von Kapitän Johannes Golla. Torhüter Andreas Wolff hatte vor EM-Beginn mit 185 die meisten Länderspiele im Kader, gefolgt von Jannik Kohlbacher. Zusammen mit Linksaußen Rune Dahmke sind diese drei Spieler die letzten im DHB-Team, die beim EM-Erfolg 2016 dabei waren. Zudem nominierte Gislason sechs Spieler, die 2023 U21-Weltmeister geworden sind. Der DHB-Kader im Überblick (Stand 19.12.):

Tor : David Späth (23 Jahre, Rhein-Neckar Löwen, 44 Länderspiele, 3 Tore), Andreas Wolff (34, THW Kiel, 185, 15)

: David Späth (23 Jahre, Rhein-Neckar Löwen, 44 Länderspiele, 3 Tore), Andreas Wolff (34, THW Kiel, 185, 15) Linksaußen : Rune Dahmke (32, THW Kiel, 94, 137), Lukas Mertens (29, SC Magdeburg, 68, 151)

: Rune Dahmke (32, THW Kiel, 94, 137), Lukas Mertens (29, SC Magdeburg, 68, 151) Rückraum links : Marko Grgic (22, SG Flensburg-Handewitt, 29, 88), Tom Kiesler (24, VfL Gummersbach, 2, 0), Julian Köster (25, VfL Gummersbach, 73, 192), Matthes Langhoff (23, Füchse Berlin, 1, 1), Miro Schluroff (25, VfL Gummersbach, 6, 17)

: Marko Grgic (22, SG Flensburg-Handewitt, 29, 88), Tom Kiesler (24, VfL Gummersbach, 2, 0), Julian Köster (25, VfL Gummersbach, 73, 192), Matthes Langhoff (23, Füchse Berlin, 1, 1), Miro Schluroff (25, VfL Gummersbach, 6, 17) Rückraum Mitte : Juri Knorr (25, Aalborg Handbold, 81, 311), Nils Lichtlein (23, Füchse Berlin, 29, 32)

: Juri Knorr (25, Aalborg Handbold, 81, 311), Nils Lichtlein (23, Füchse Berlin, 29, 32) Rückraum rechts : Franz Semper (28, SC DHfK Leipzig, 28, 59), Renars Uscins (23, TSV Hannover-Burgdorf, 43, 172)

: Franz Semper (28, SC DHfK Leipzig, 28, 59), Renars Uscins (23, TSV Hannover-Burgdorf, 43, 172) Rechtsaußen : Mathis Häseler (23, VfL Gummersbach, 4, 7), Lukas Zerbe (29, THW Kiel, 45, 98)

: Mathis Häseler (23, VfL Gummersbach, 4, 7), Lukas Zerbe (29, THW Kiel, 45, 98) Kreis: Justus Fischer (22, TSV Hannover-Burgdorf, 32, 40), Johannes Golla (28, SG Flensburg-Handewitt, 106, 370), Jannik Kohlbacher (30, Rhein-Neckar Löwen, 125, 239)

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Tag vor der Abreise ins dänische Silkeborg. (Foto: Darius Simka/Darius Simka/dpa)

Spielorte der Handball-EM

Die Handball-EM 2026 findet in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Für Dänemark ist es die zweite Handball-Europameisterschaft, Schweden und Norwegen tragen das Turnier zum dritten Mal aus. Die Spielorte im Überblick:

Herning (Dänemark): Jyske Bank Boxen, maximal 15 000 Plätze

(Dänemark): Jyske Bank Boxen, maximal 15 000 Plätze Malmö (Schweden): Malmö Arena, 13 000 Plätze (bei Handball)

(Schweden): Malmö Arena, 13 000 Plätze (bei Handball) Oslo (Norwegen): Unity Arena, 15 000 Plätze (bei Sportveranstaltungen)

(Norwegen): Unity Arena, 15 000 Plätze (bei Sportveranstaltungen) Kristianstad (Schweden): Kristianstad Arena, 4700 Plätze

Die Handball-EM im TV

ARD und ZDF zeigen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Wechsel live im TV sowie im Livestream. Zudem übertragen die Öffentlich-Rechtlichen 30 weitere Partien im Livestream auf sportstudio.de und in ihren Mediatheken.

Der Sport-Streamingdienst Dyn hat sich die Rechte für die gesamte EM gesichert, auf der Plattform werden alle Spiele der Europameisterschaft übertragen.

Die Handball-Europameister im Überblick

Schweden ist Rekord-Europameister mit fünf Titeln, gefolgt von Frankreich, die viermal die EM gewinnen konnten. Deutschland liegt hinter Spanien und Dänemark im Medaillenspiegel mit zwei Siegen, zweimal Silber und einmal Bronze auf Platz fünf.

1994: Schweden

1996: Russland

1998: Schweden

2000: Schweden

2002: Schweden

2004: Deutschland

2006: Frankreich

2008: Dänemark

2010: Frankreich

2012: Dänemark

2014: Frankreich

2016: Deutschland

2018: Spanien

2020: Spanien

2022: Schweden

2024: Frankreich

