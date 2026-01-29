Immerhin nicht gegen Dänemark! Ein Wunsch von Kroatiens Handballern für die Halbfinalspiele bei der Europameisterschaft ist in Erfüllung gegangen. Wobei die Alternative aus Sicht der Kroaten auf den ersten Blick kaum besser ist: Es geht gegen die deutsche Nationalmannschaft, auf die sie vor drei Wochen in der EM-Vorbereitung trafen. Zwei Spiele, zwei Niederlagen, so die ernüchternde Bilanz. Erst 29:32 in Zagreb, dann 27:33 im Rückspiel in Hannover, bei dem man nicht einmal den Eindruck hatte, dass die Deutschen an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gegangen wären.

Doch all das zählt nichts mehr. Wenn Kroatien und Deutschland am Freitag im ersten Halbfinale von Herning (17.45 Uhr/ARD) aufeinandertreffen, geht es um den Finaleinzug bei dieser EM. Ein großes Duell, eines wie gemalt für Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson, der über eine erfolgreiche Vergangenheit mit dem deutschen Team (EM-Titel 2016 in Polen) verfügt. Und dem es ein diebisches Vergnügen wäre, seinen isländischen Landsmann Alfred Gislason in einem solch prominenten Spiel auszucoachen.

Juri Knorr bei der Handball-EM : „Ich kam mir fast verarscht vor“ Nach Tagen des Haderns und Zweifelns meldet sich Juri Knorr beim 38:34 gegen Frankreich zurück – und zeigt eine seiner besten Leistungen im Nationaltrikot. Doch im Halbfinale wartet der nächste große Gegner. SZ Plus Von Ralf Tögel ...

Favorit, ja, das sind die Deutschen schon. Einerseits wegen der Testspielergebnisse; andererseits nach diesem Ritt durch die „Todesgruppe“ dieser EM mit Gegnern wie Dänemark, Frankreich, Spanien, Norwegen, Portugal. Da hatten es die Kroaten in der zweiten Hauptrundengruppe (Schweden, Island, Slowenien, Ungarn, Schweiz) eindeutig komfortabler erwischt. Kurzweilig war’s trotzdem, die Teams in Malmö spielten teilweise „wilde Sau“ miteinander; es ging drunter und drüber, fast jedes Team verlor unerwartet Punkte.

Im zweiten Halbfinale trifft Gastgeber Schweden auf Island, die Schweden dagegen sind raus

Die hoch gehandelten Schweden etwa besiegten in der Vorrunde Kroatien (33:25), verloren aber gegen Island und leisteten sich gegen Ungarn ein verhängnisvolles Unentschieden, als Torwart Andreas Palicka in letzter Sekunde nach einem zweifelhaften Stürmerfoul der Ungarn mit einem langen Ball aus 40 Metern das verwaiste ungarische Tor verfehlte. Das kostete die Schweden bei ihrem Heimturnier die Halbfinalteilnahme, ihnen bleibt das Trostspiel um Platz fünf gegen Portugal. Dagegen stehen Kroatien und Island unter den letzten vier. Kroatien als Gruppensieger, Island als Zweiter, was den Isländern die zweifelhafte Ehre beschert, sich im zweiten Halbfinale mit den Dänen auseinandersetzen zu müssen (Freitag, 20.30 Uhr).

Von der Mär, dass die Kroaten körperlich frischer sein müssten, weil sie die leichteren Gegner hatten, darf man sich hingegen getrost verabschieden. Um die finalen Hauptrundenpartien an einem Tag abhalten zu können, mussten die Teams der Gruppe 2 einen kräftezehrenden Doppelspieltag absolvieren. Vorletztes Spiel am Dienstag, das letzte am Mittwoch, teilweise lagen weniger als 24 Stunden zwischen Abpfiff und Anpfiff. Das stellt auch im Handball, wo übervolle Terminkalender an der Tagesordnung sind, eine besondere Belastung da. Für die Kroaten und Isländer kam am Donnerstag außerdem eine mehrstündige Busfahrt vom vorherigen Spielort Malmö in Schweden ins dänische Herning hinzu, während die Dänen und Deutschen dort in Ruhe regenerieren konnten. Dies sei ein „echter Wettbewerbsvorteil“, gestand Deutschlands Nationalteammanager Benjamin Chatton.

Glasklar einzuschätzen ist das Leistungsvermögen der Kroaten bei dieser EM bislang nicht. Einerseits wirken sie leichter zu verwunden als noch bei der WM 2025, als sie Silber gewannen. Zu Turnierbeginn gegen Schweden präsentierten sie sich chancenlos; gegen die zweitklassigen Ungarn lag das Team am Mittwoch mit vier Toren zurück. Als es darauf ankam, schlugen die Kroaten jedoch zu. In der 46. Minute gingen sie erstmals in Führung und gewannen knapp.

Eines der ausgebufftesten Teams im Welthandball stellt Kroatien ohnehin. Zahlreiche Spieler sind bei den großen Champions-League-Klubs aktiv – in Veszprem, Szeged und Paris. Gute Bekannte aus der Bundesliga sind dabei, wie Torwart Dominik Kuzmanovic (VfL Gummersbach), Kreisläufer Veron Nacinovic (THW Kiel) oder die Cousins dritten Grades David und Matej Mandic (MT Melsungen, SC Magdeburg). In Luka Cindric verfügt das Team über einen extrem erfahrenen Mittelmann, auch wenn er bei dieser EM bislang dosiert eingesetzt wird. Und dann ist da noch Sigurdsson, der Coach, den stets der Ruf eines gewieften Taktikers umweht.

Dass Sigurdsson zuletzt in der Vorbereitung zweimal gegen Deutschland verloren hat, muss in dieser Hinsicht kein Nachteil sein. Sigurdsson probierte in beiden Spielen viel aus, er hat gesehen, was er sehen musste. Die Favoritenrolle liegt seitdem klar bei den Deutschen. Chatton attestiert den Kroaten deshalb einen „psychologischen Vorteil“.

Wird es ein enges Spiel, sind die Kroaten ohnehin in ihrem Element. In bester kroatischer Handballtradition pushen sich die Spieler gegenseitig und reiben sich an den Schiedsrichtern, bis die Betriebstemperatur luftige Höhen erreicht. Um dann mit Eiseskälte zuzuschlagen. Es dürfte hitzig und nicklig werden. „Dafür sind sie bekannt, das ist ihr Spiel“, sagt Rechtsaußen Lukas Zerbe. Auch Torwart Andreas Wolff spricht voller Respekt vom kommenden Gegner: „Die sind immer dann am stärksten, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen.“