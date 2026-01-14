Natürlich hat Bob Hanning einen quietschbunten Hoodie an, als er sich zum Videocall von den Färöern meldet. Irgendwelche Kunstdrucke seien auf dem Pulli, „was Französisches, nichts Italienisches“. Da Vinci wäre passender für den italienischen Handball-Nationaltrainer, Hanning muss lachen. Der 57-Jährige ist gut gelaunt, bald geht es los mit der Europameisterschaft in Skandinavien, für die sich Italien erstmals seit 1998 wieder qualifiziert hat. Hanning ist nicht nur wegen seines Kleidungsstils der bunteste Funktionär im deutschen Handball, er war als Vizepräsident des Deutschen Handballbunds für das Nationalteam verantwortlich. Und er ist der Macher der Füchse Berlin, des deutschen Meisters, bei dem er gerade mit spektakulären Verpflichtungen viel Aufmerksamkeit erregt. Genügend Gründe also für ein Gespräch zum EM-Start.
Interview mit Bob Hanning„Warum soll man vor Dänemark niederknien?“
„Ich habe alles, was sie brauchen“: Italiens Nationaltrainer Bob Hanning erklärt zum Start der Handball-EM, warum er für die Azzurra ein Glücksfall ist, wie Deutschland um Gold mitspielen kann – und weshalb er sich von Alfred Gislason nicht den Mund verbieten lässt.
Interview von Ralf Tögel
