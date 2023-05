Handball:Mission EM-Medaille

Rund acht Monate vor dem Auftakt der ersten Heim-Europameisterschaft haben Deutschlands Handballer Gewissheit über ihre Vorrundengegner erhalten. Neben dem sechsmaligen WM-Champion Frankreich und dem Auftaktgegner Schweiz trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason in der Gruppe A auf Nordmazedonien. "Ich bin sehr zufrieden mit dieser Gruppe. Natürlich hätte man zum Auftakt einen leichteren Gegner als die Schweiz bekommen können. Aber ich freue mich sehr auf diesen Start vor sicherlich ausverkauftem Haus", sagte Gislason nach der Auslosung in Düsseldorf.

Der Auftakt gegen die Schweiz um den ehemaligen Bundesligaspieler Andy Schmid am 10. Januar in Düsseldorf soll vor mehr als 50 000 Fans stattfinden. Das würde für einen weltweiten Zuschauerrekord bei einem Handballspiel sorgen. Nach der Partie gegen Nordmazedonien am 14. Januar trifft die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) zwei Tage später im Topduell der Vorrunde auf Frankreich. Im Erfolgsfall geht es für das DHB-Team in der Hauptrunde gegen die jeweils besten beiden Mannschaften aus den Gruppen B und C weiter, mögliche Gegner wären dann unter anderem der zweimalige Europameister Spanien sowie Kroatien und Island. "Bei einer Heim-EM muss die Zielstellung sein, eine Medaille zu gewinnen", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann.