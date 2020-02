2016 war der THW Kiel als bislang letzter Handball-Bundesligist beim Final Four der Champions League in Köln dabei, danach ging es nicht nur mit dem THW abwärts. Die deutschen Vertreter, die zuvor fast regelmäßig den höchsten europäischen Klubwettbewerb gewonnen hatten (zuletzt Flensburg-Handewitt 2014), spielten nur noch eine Statistenrolle gegen Vereine aus Spanien, Polen, Ungarn oder vom Balkan. Die werden zum Teil von großen Geldgebern gesponsert, während der THW nur mit einer Kapitalaufstockung der Gesellschafter 2019 ein Etatminus von fast einer Million Euro ausgleichen konnte. In diesen Tagen wurde ein Fehlbetrag von 150 000 für das vergangene Geschäftsjahr ausgewiesen. Das ist immerhin schon mal ein Fortschritt, auch sportlich geht es für den THW wieder deutlich aufwärts.

Der jüngste Beleg dafür war am Mittwochabend der 29:28 (15:15)-Sieg gegen KC Veszprem. Der Klub hat mit Hilfe des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und einiger ihm ergebener Sponsoren ein teures Team gebastelt, das zu den "Top-Four der Welt" zählt, wie THW-Trainer Filip Jicha behauptet. Da die Kieler bereits das Hinspiel im Herbst gewonnen hatten, überraschend deutlich sogar (37:31), haben die Schleswig-Holsteiner schon zwei Spieltage vor Ende der Vorrunde den Gruppensieg mit vier Punkten Vorsprung vor Veszprem sicher. Das bedeutet, dass Kiel das Achtelfinale auslassen darf und direkt fürs Viertelfinale qualifiziert ist - eine deutliche Entlastung bei dem dicht gedrängten Spielplan.

Die Chance, erstmals wieder dabei zu sein, wenn zwischen dem 30. Mai und 1. Juni die besten vier Teams Europas um den 7,86 Kilogramm schweren Pokal aus Bronze und Stahl spielen, ist groß. Denn der Viertelfinal-Gegner - entweder Aalborg HB oder FC Porto - wird vermutlich nicht das Niveau der Ungarn haben. Zumal der dänische Weltmeister Rasmus Lauge, der früher für den THW und Flensburg auflief und seit dem Sommer für Veszprem spielt, den Kielern nach der Partie bescheinigte, "in dieser Saison unfassbar gut" zu sein.

Es war allerdings ein knapper Erfolg, zu dem die Kieler Fans in der mit 10 285 Zuschauern mal wieder ausverkauften Arena einen wesentlichen Teil beitrugen. Am Schluss entschied eine Szene vier Sekunden vor der Schlusssirene die Partie: Vuko Borozan hatte nach einem Freiwurf aufs Kieler Tor gezielt, doch THW-Keeper Niklas Landin wehrte das Geschoss mit seiner zehnten Parade ab und verhinderte das Unentschieden. Die Kieler hatten in der Partie immer vorn gelegen, mal mit einem Treffer, manchmal mit vier Toren. Auch nach Meinung der unterlegenen Gegner hatten sie den Sieg verdient. Veszprems Trainer David Davis sprach gar von einem "wunderschönen Spiel".

Dabei war der deutsche Rekordmeister mit einem Handicap gestartet. Kreisläufer Patrick Wienczek musste wegen einer Gehirnerschütterung, Rückraumspieler Nikola Bilyk wegen einer Grippe pausieren. Und Hendrik Pekeler, wie bei der Nationalmannschaft auch in Kiel Wienczeks Partner in der Abwehr, hielt trotz schmerzhafter Achillessehnen-Probleme durch und warf auch noch sieben Tore. Das war nur eines weniger als Rechtsaußen Ekberg, der dafür aber vier verwandelte Siebenmeter brauchte. Und so wurde der mentalitätsstarke Pekeler, der mit Schmerzmitteln spielte, zum "Man of the Match" gewählt.

THW-Coach Filip Jicha war "extrem stolz" auf den Vortrag seines Teams, das ja nicht nur in der Champions League bald an frühere Erfolge anknüpfen könnte. Die Kieler führen auch die Bundesliga-Tabelle an und haben sich schon für das Final Four um den deutschen Pokal in Hamburg qualifiziert. Es sieht so aus, als habe der Nachfolger des künftigen Bundestrainers Alfred Gislason frischen Wind in die Mannschaft gebracht. Und vielleicht gehört ja auch die Selbstkritik des Torstehers Landin zum Erfolgsrezept. Der Däne, einer der besten Keeper der Welt, bemängelte, man habe keineswegs das beste Spiel gemacht. Sowohl in der Abwehr, als auch bei ihm selbst und im Angriff sei "noch Luft nach oben". Da können sich die kommenden Gegner ja schon mal fürchten.