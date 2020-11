Von Joachim Mölter

Im Handball bereiten sich die internationalen Föderationen gerade auf den Normalzustand vor, von dem sie nur hoffen können, dass er tatsächlich eintritt. Der Weltverband IHF benannte am Dienstag jedenfalls Chile als 32. und letzten Teilnehmer der Männer-WM vom 13. bis 31. Januar 2021 in Ägypten, obwohl das in Uruguay vorgesehene Qualifikationsturnier für Süd- und Mittelamerika wegen der Corona-Pandemie ausfiel. Fast zur selben Zeit gab der europäische Verband EHF die Halbfinal-Paarungen für die von Mai auf Ende Dezember verlegte Champions-League-Endrunde in Köln bekannt: Der deutsche Rekordmeister THW Kiel trifft dabei auf den ungarischen Klubs aus Veszprem; den zweiten Finalisten ermitteln der FC Barcelona und Paris Saint-Germain.

Der Deutsche Handballbund (DHB) und die Handball-Bundesliga (HBL) sind hingegen gerade in Alarmbereitschaft: Nach der Rückreise von der EM-Qualifikationspartie in Estland am Sonntag meldete der DHB einen positiven Corona-Test bei einem namentlich nicht genannten Nationalspieler - und das, obwohl "alle Maßnahmen des Hygienekonzeptes eingehalten" wurden, wie es in der Mitteilung hieß, und obwohl die gesamte Delegation seit Beginn der Vorbereitung am Montag voriger Woche zuvor viermal mit ausschließlich negativen Ergebnissen getestet worden war. Wie bei der fünften Testrunde ein positives Ergebnis rauskommen konnte, ist den DHB-Verantwortlichen ein Rätsel. Die Spieler waren erst am Samstag in Tallinn getestet worden, dort wurde am Sonntag vor dem Abflug ein weiterer Abstrich genommen und in einem deutschen Labor ausgewertet. Das ermittelte einen positiven Befund; das Ergebnis eines Nachtests lag bis zum Dienstagnachmittag noch nicht vor.

Der eine positive Fall genügte jedoch, um alle Befürchtungen zu bestätigen, die bereits vor den EM-Qualifikationspartien gegen Bosnien-Herzegowina und Estland geäußert worden waren. Kiels Kreisläufer Hendrik Pekeler hielt sie für "kaum vertretbar" angesichts der europaweit steigenden Zahl von Corona-Infektionen; er reise jedenfalls "mit einem unguten Gefühl" zu den Länderspielen, hatte er den Kieler Nachrichten gesagt. Nach den beiden Siegen bescheinigte der 29-Jährige zwar: "Der DHB hat alles dafür getan, dass wir ohne Ansteckung durch die Woche gekommen sind." Er räumte freilich ein: "Der Fokus lag wenig auf dem Handball. Wir haben uns nur Gedanken darüber gemacht, dass wir gesund durchkommen."

Auch HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann sah seine skeptische Haltung zu den Länderspielen bestätigt: "Es steht außer Frage, dass dies ein erhöhtes Risiko bedeutet. Nicht unbedingt die Reisen an sich, sondern das Zusammenkommen mit Spielern aus anderen Vereinen und die Spiele gegen andere Nationalmannschaften", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Einige Bundesligisten hatten ihre Nationalspieler vorsichtshalber noch einmal testen lassen, nachdem sie am Montag über den positiven Fall informiert worden waren. Der DHB hatte den Klubs ja ausdrücklich empfohlen, dass die unmittelbaren Kontaktpersonen vorsorglich nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen sollen. Die erste Entwarnung kam noch am selben Abend von der MT Melsungen, die mit sechs Profis das größte Kontingent für die Länderspiele abgestellt hatte. "Wir haben alle Spieler getestet. Aber alle Untersuchungen waren negativ, auch die der Nationalspieler", berichtete Trainer Gudmundur Gudmundsson erleichtert der Lokalzeitung Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA).