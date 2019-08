Ehingen (dpa) – Handball-Bundesligist Füchse Berlin peilt zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt den Sieg bei der 33. Auflage des Sparkassen-Cups an. Der Hauptstadtverein besiegte am Samstagnachmittag zum Auftakt des Turniers in Ehingen bei Ulm den dänischen Topclub Ribe Esbjerg HH mit 25:23 (12:12). Am Abend gewann das Team von Füchse-Trainer Velimir Petkovic gegen den Bundesliga-Konkurrenten TVB Stuttgart mit 36:25 (19:14). Am Sonntag spielen die Berliner gegen den französischen Vertreter HBC Nantes um den Turniersieg.