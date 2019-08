Ehingen (dpa) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den Sieg beim 33. Sparkassen-Cup verpasst. Im dritten und letzten Spiel unterlagen die Berliner am Sonntag in der Längenfeldhalle in Ehingen bei Ulm dem französischen Vertreter HBC Nantes mit 23:26 (12:16). In einem spannenden Spiel rannte der Bundesligist von Beginn an einem Rückstand hinterher und musste dem Kontrahenten den insgesamt vierten Turniersieg in Folge überlassen.