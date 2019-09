Artikel per E-Mail versenden

Dresden (dpa) - Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden muss in den kommenden vier bis sechs Wochen auf Nils Kretschmer verzichten. Der 26 Jahre alte Rückraumspieler hat sich im Auswärtsspiel beim ASV Hamm-Westfalen einen Riss des linken Innenmeniskus zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag. Bereits am Dienstag soll Kretschmer operiert werden.

"Nils‘ Verletzung ist für uns sehr ärgerlich. Sportlich gesehen ist sein Ausfall ein großer Verlust", sagte Trainer Rico Göde in einer Pressemitteilung des Vereins.