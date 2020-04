Die Zweifel von Michael Häfner waren schon am vergangenen Donnerstag gegen Null geschrumpft, nachdem der Geschäftsführer des HSC Coburg an der Videokonferenz der Handball-Bundesliga (HBL) teilgenommen hatte. Nun haben die 36 Erst- und Zweitligisten im Umlaufverfahren "mit sehr deutlicher Mehrheit" beschlossen, dass die Saison wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendet wird, wie die HBL mitteilt. Absteiger wird es keine geben, deutscher Meister ist Kiel.

Aus bayerischer Sicht endet die Spielzeit nicht gar so unerfreulich, denn der HSC Coburg wird als aktueller Tabellenführer auch Meister und zieht zum zweiten Mal nach 2016 in das Handball-Oberhaus ein. Aus der dritten Liga rücken der TV Großwallstadt als Tabellenführer der Gruppe Mitte und der TuS Fürstenfeldbruck als Souverän der Süd-Gruppe in die zweite Liga nach oben. Während es für die Brucker angesichts ihrer bescheidenen Möglichkeiten als ein großes Abenteuer angesehen wird, ist es für den siebenmaligen deutschen Meister Großwallstadt (einmal im Feldhandball) ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück zu alter Größe.

In Coburg sieht man den Aufstieg als das einzig gerechte Ergebnis, nachdem die Coburger sehr souverän durch die Saison marschiert waren und das Klassement zuletzt mit fünf Punkten Vorsprung auf einen Nichtabstiegsplatz angeführt haben. Auch die beiden Drittligisten aus Großwallstadt und Fürstenfeldbruck sehen den Aufstieg als gerechten Lohn für eine starke Saison an. Die Unterfranken führten die Gruppe Mitte mit sechs Pluspunkten Vorsprung auf die SG Leutershausen an, ebenfalls ein Verein mit großer Tradition und einem deutschen Meistertitel auf dem Briefkopf. Am dominantesten jedoch agierten die Fürstenfeldbrucker, die in der Süd-Gruppe der dritten Liga satte acht Punkte Vorsprung hatten und die vorzeitige Meisterschaft lediglich durch eine überraschende Niederlage am letzten ausgetragenen Spieltag gegen Heilbronn verpasst hatten.

Beim einzigen bayerischen Bundesligisten HC Erlangen ändert der Abbruch nichts. Die Mittelfranken waren nach einigen Turbulenzen und zwei Trainerentlassungen in der laufenden Saison wieder in Schwung gekommen und schließen die Tabelle auf Rang 14 ab. Auch für Erlangen waren Geisterspiele keine Option, wie Geschäftsführer Rene Selké sagte, das hätte "mehr Probleme als Lösungen hervorgebracht". Nun gelte es ausschließlich den Blick nach vorne, also auf die kommende Saison, zu richten.

Immerhin gibt das vorzeitige Saisonende eine gewisse Planungssicherheit, sofern man davon in Zeiten wie diesen überhaupt sprechen kann. Denn auch die kommende Saison wird eine in dieser Form nie dagewesene sein: Durch die Saisonbewertung wird es in der Bundesliga eine Aufstockung von 18 auf 20 Klubs geben. Die zweite Bundesliga wird von 18 auf 19 Klubs wachsen, weil alle vier Meister der Gruppen Süd, Mitte, Nord-West und Nord-Ost aufsteigen. Coburg und Essen gehen nach oben, die HSG Krefeld erhält keine Lizenz und steigt ab.